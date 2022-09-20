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Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T10:21+0400
2022-09-20T10:21+0400
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грузия
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теласи
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 20 сентября, сообщили в компании "Теласи". В частности, в районе Исани с 01:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани, Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Гетия, Надареишвили, Джанелидзе, Самгорской, Богдана Хмельницкого, Холбрука, Юнкеров, Наргиз и Русудан.В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Манджгаладзе, Пушкина, Вачнадзе, Абашидзе и Гудиашвили.С 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе, ул. Костава (частично), Санапиро, Джугели, Саканела, Вере, Джавахишвили, Сативе, Меликишвили, Николадзе, Киачели, Кикодзе, Мачабели и Лермонтова.В Крцаниси с 10:00 до 18:00 – на ул. Горгасали и Гонашвили.В Надзаладеви сбои в подаче электричества с 10:00 до 18:00 коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IX квартала поселка ТЭВЗ, IX, X кварталов поселка Згвисубани, ул. Урекской и 414-й Анапской Дивизии.В Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Вокзальной площади, ул. Гоголя, Чубинашвили, Поцхверашвили, Самгерети, Конституции и Долидзе.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 – на ул. Бахтрионской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, теласи, электричество
грузия, новости, тбилиси, теласи, электричество
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября
10:21 20.09.2022 (обновлено: 10:25 20.09.2022)
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 20 сентября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Исани с 01:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани, Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Гетия, Надареишвили, Джанелидзе, Самгорской, Богдана Хмельницкого, Холбрука, Юнкеров, Наргиз и Русудан.
В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Манджгаладзе, Пушкина, Вачнадзе, Абашидзе и Гудиашвили.
С 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе, ул. Костава (частично), Санапиро, Джугели, Саканела, Вере, Джавахишвили, Сативе, Меликишвили, Николадзе, Киачели, Кикодзе, Мачабели и Лермонтова.
В Крцаниси с 10:00 до 18:00 – на ул. Горгасали и Гонашвили.
В Надзаладеви сбои в подаче электричества с 10:00 до 18:00 коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IX квартала поселка ТЭВЗ, IX, X кварталов поселка Згвисубани, ул. Урекской и 414-й Анапской Дивизии.
В Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Вокзальной площади, ул. Гоголя, Чубинашвили, Поцхверашвили, Самгерети, Конституции и Долидзе.
В Сабуртало с 10:00 до 18:00 – на ул. Бахтрионской.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.