https://sputnik-georgia.ru/20220920/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-20-sentyabrya-270583700.html

Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября

Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 20.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 20 сентября, сообщили в компании "Теласи". В частности, в районе Исани с 01:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани, Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Гетия, Надареишвили, Джанелидзе, Самгорской, Богдана Хмельницкого, Холбрука, Юнкеров, Наргиз и Русудан.В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Манджгаладзе, Пушкина, Вачнадзе, Абашидзе и Гудиашвили.С 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе, ул. Костава (частично), Санапиро, Джугели, Саканела, Вере, Джавахишвили, Сативе, Меликишвили, Николадзе, Киачели, Кикодзе, Мачабели и Лермонтова.В Крцаниси с 10:00 до 18:00 – на ул. Горгасали и Гонашвили.В Надзаладеви сбои в подаче электричества с 10:00 до 18:00 коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IX квартала поселка ТЭВЗ, IX, X кварталов поселка Згвисубани, ул. Урекской и 414-й Анапской Дивизии.В Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Вокзальной площади, ул. Гоголя, Чубинашвили, Поцхверашвили, Самгерети, Конституции и Долидзе.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 – на ул. Бахтрионской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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