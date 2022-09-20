Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
https://sputnik-georgia.ru/20220920/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-20-sentyabrya-270583700.html
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T10:21+0400
2022-09-20T10:25+0400
грузия
новости
тбилиси
теласи
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486631_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_fec99ead2e901f56b21845090b75bf02.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 20 сентября, сообщили в компании "Теласи". В частности, в районе Исани с 01:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани, Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Гетия, Надареишвили, Джанелидзе, Самгорской, Богдана Хмельницкого, Холбрука, Юнкеров, Наргиз и Русудан.В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Манджгаладзе, Пушкина, Вачнадзе, Абашидзе и Гудиашвили.С 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе, ул. Костава (частично), Санапиро, Джугели, Саканела, Вере, Джавахишвили, Сативе, Меликишвили, Николадзе, Киачели, Кикодзе, Мачабели и Лермонтова.В Крцаниси с 10:00 до 18:00 – на ул. Горгасали и Гонашвили.В Надзаладеви сбои в подаче электричества с 10:00 до 18:00 коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IX квартала поселка ТЭВЗ, IX, X кварталов поселка Згвисубани, ул. Урекской и 414-й Анапской Дивизии.В Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Вокзальной площади, ул. Гоголя, Чубинашвили, Поцхверашвили, Самгерети, Конституции и Долидзе.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 – на ул. Бахтрионской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486631_91:0:1828:1303_1920x0_80_0_0_1c8c3b763d33ea5e390f4d25319250fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, теласи, электричество
грузия, новости, тбилиси, теласи, электричество

Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 20 сентября

10:21 20.09.2022 (обновлено: 10:25 20.09.2022)
© Pixabay / 5239640Светильник в комнате
Светильник в комнате - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© Pixabay / 5239640
Подписаться на
НовостиTelegram
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 20 сентября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Исани с 01:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I квартала IV микрорайона Вазисубани, Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Гетия, Надареишвили, Джанелидзе, Самгорской, Богдана Хмельницкого, Холбрука, Юнкеров, Наргиз и Русудан.
В районе Мтацминда света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Манджгаладзе, Пушкина, Вачнадзе, Абашидзе и Гудиашвили.
© photo: Sputnik / StringerТбилисская телевышка
Тбилисская телевышка - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
Тбилисская телевышка
© photo: Sputnik / Stringer
С 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе, ул. Костава (частично), Санапиро, Джугели, Саканела, Вере, Джавахишвили, Сативе, Меликишвили, Николадзе, Киачели, Кикодзе, Мачабели и Лермонтова.
В Крцаниси с 10:00 до 18:00 – на ул. Горгасали и Гонашвили.
В Надзаладеви сбои в подаче электричества с 10:00 до 18:00 коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), IX квартала поселка ТЭВЗ, IX, X кварталов поселка Згвисубани, ул. Урекской и 414-й Анапской Дивизии.
В Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Вокзальной площади, ул. Гоголя, Чубинашвили, Поцхверашвили, Самгерети, Конституции и Долидзе.
В Сабуртало с 10:00 до 18:00 – на ул. Бахтрионской.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0