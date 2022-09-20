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Эрдоган не намерен отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС
Эрдоган не намерен отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС
Турецкий лидер заявил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T11:00+0400
2022-09-20T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Республики Тайип Эрдоган.Ранее он назвал целью Турции членство в ШОС.При этом Турецкий лидер отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", – добавил он.Также Эрдоган напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Беларуси.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Кроме того, на саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган

Эрдоган не намерен отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

11:00 20.09.2022
© AP Photo / Manu FernandezТайип Реджеп Эрдоган
Тайип Реджеп Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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Турецкий лидер заявил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Республики Тайип Эрдоган.
Ранее он назвал целью Турции членство в ШОС.

"Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу", – сказал политик в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.

При этом Турецкий лидер отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", – добавил он.
© AFP 2022 / ATTA KENAREПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своими иранскими и российскими коллегами (19 июля 2022). Тегеран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своими иранскими и российскими коллегами (19 июля 2022). Тегеран - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своими иранскими и российскими коллегами (19 июля 2022). Тегеран
© AFP 2022 / ATTA KENARE
Также Эрдоган напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Беларуси.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Кроме того, на саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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