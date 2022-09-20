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Гарибашвили рассказал на сессии ГА ООН о планах Грузии в сфере образования

Гарибашвили рассказал на сессии ГА ООН о планах Грузии в сфере образования

Глава грузинского правительства детально рассказал об успешных проектах в сфере образования и поделилися целями на будущее 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T13:08+0400

2022-09-20T13:08+0400

2022-09-20T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) и рассказал о достижениях страны в сфере образования, а также о запланированных проектах.В этом году обсуждения посвящены теме "Переломный момент: решения взаимосвязанных проблем, способствующие преобразованиям". Главы государств и правительств 193 государств-членов, лично присутствующие в зале ГА, обмениваются заявлениями на эту тему.По словам премьера, власти Грузии считают, что инклюзивное, равноправное образование высокого качества является фундаментальным правом человека. Именно поэтому образование является главным стратегическим приоритетом страны.Гарибашвили подчеркнул, что образование создает основу личностного роста и профразвития каждого индивида, что, в свою очередь, усиливает нации."Мы считаем, что жизненно важно дать доступ ученикам к дошкольному, общему, профессиональному и высшему образованию без всяких барьеров, чтобы они оснастились жизненными навыками и компетенцией, также конкурентными и ориентированными на учащихся системами образования", – отметил Гарибашвили.Инвестиции в науки, технологии и инновации необходимы для устойчивого экономического и социального прогресса, продолжил премьер и добавил, что долгосрочная политика образования правительства Грузии основывается на качестве, равенстве и хорошем управлении.Гарибашвили не скрыл, что Грузия гордится уставами национальной заявки о трансформации образования и для того, чтобы достичь этих амбициозных целей, правительство страны взяло обязательство повысить госфинансирование образования к 2030 году до 6% из ВВП.Грузинское правительство планирует вновь удвоить усилия для улучшения учебных планов, обеспечения современных и многообразных образовательных ресурсов, инвестирования в профразвитие учителей и педагогов, сказал Гарибашвили."Мы глубоко уверены, что это усилие является ключевым в сформировании такого общества, которое состоит из образованных, опытных, ответственных и активных граждан", – подчеркнул Гарибашвили.Глава правительства рассказал, что одним из следующих шагов страны к 2026 году является строительство и обновление 800 школ. К 2030 году все грузинские школы будут полностью модернизированы и будут соответствовать международным стандартам.Гарибашвили в своем выступлении также отметил, что к 2030 году все образовательные учреждения Грузии пройдут новый, многосторонний процесс авторизации, который направлен на обеспечение практики эффективного образования.Премьер-министр Грузии заявил, что в первые дни пандемии коронавируса страна дала возможность системе образования работать в режиме дистанционного обучения. Для этого на всех ступенях образования внедрили бесплатные, доступные онлайн и вещательные механизмы для студентов и учителей. Кризис вынудил увеличить инновационные решения, отметил глава правительства.Гарибашвили также рассказал об успехах Грузии в плане внедрения телевизионных программ во время пандемии COVID-19. К слову, Грузия стала первой в мире страной, которая с помощью совместных усилий Минобразования и Общественного вещателя внедрила ТВ-программы, основанные на учебных планах."Я с гордостью сообщаю вам, что усилие и успех Грузии во внедрении дистанционного обучения признаны международным содружеством", – отметил Гарибашвили.При этом Гарибашвили добавил, что правительство постарается решить цифровые проблемы в школах, расположенных в регионах вдали от центра, среди социально незащищенных слоев, лиц с ОВЗ, этнических меньшинств, вынужденно перемещенных лиц.Гарибашвили также коснулся темы оказания помощи беженцам из Украины. По его словам, в грузинские школы зачислены более 1,5 тысячи украинских учеников. Специально для этого в школах действуют упрощенные процедуры зачисления и учеба идет на украинском языке. А украинские студенты могут без единых национальных экзаменов поступить в вузы."Мы поставили целью сократить социальные, культурные и финансовые барьеры для беспрерывного обеспечения доступа к дошкольному, общему, профессиональному и высшему образованию. Мы также дадим возможность молодому поколению заниматься научными исследованиями", – отметил Гарибашвили.Помимо этого, система образования Грузии будет содействовать развитию широкого спектра навыков и компетенций XXI века на всех уровнях образования, отметил Гарибашвили и пообещал, что страна берет обязательство осуществить эффективные механизмы для улучшения качества профессии учителя.Грузия также сделает шаги, нацеленные на обеспечение инклюзивной, безопасной и здоровой школьной среды – у учеников будет доступ к питанию, медицине, психосоциальным сервисам.По случаю недели высокого уровня 77-й сессии ГА ООН, проводящийся с 19 по 26 сентября 2022 года, главы государств и правительств и другие национальные представители высокого уровня собираются вместе, чтобы представить свои приоритеты и обсудить основные глобальные вопросы, такие как ситуация на Украине, борьба с изменением климата, продовольственная безопасность, доступ к образованию и гендерное равенство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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