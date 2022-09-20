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Гарибашвили заверил генсека ООН, что Грузия верна политике мирного решения конфликтов

Гарибашвили заверил генсека ООН, что Грузия верна политике мирного решения конфликтов

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Текущие в мире вызовы и ситуация были основными темами обсуждений на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии."Премьер-министр выразил готовность и впредь выполнять роль медиатора для обеспечения мира и стабильности в регионе", – отмечено в сообщении.На встрече глава грузинского правительства отметил, что ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. Было подчеркнуто, что правительство Грузии остается верным политике мирного решения конфликта.В рамках визита в Нью-Йорк премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия 77-й сессии Генассамблеи ООН. По сообщению пресс-службы премьер-министра, Гарибашвили выступит перед участниками общих дебатов.Во вторник, 20 сентября, в ООН стартуют общие прения 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Это одно из самых ожидаемых событий года в Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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