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Гарибашвили заверил генсека ООН, что Грузия верна политике мирного решения конфликтов
Гарибашвили заверил генсека ООН, что Грузия верна политике мирного решения конфликтов
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Текущие в мире вызовы и ситуация были основными темами обсуждений на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии."Премьер-министр выразил готовность и впредь выполнять роль медиатора для обеспечения мира и стабильности в регионе", – отмечено в сообщении.На встрече глава грузинского правительства отметил, что ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. Было подчеркнуто, что правительство Грузии остается верным политике мирного решения конфликта.В рамках визита в Нью-Йорк премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия 77-й сессии Генассамблеи ООН. По сообщению пресс-службы премьер-министра, Гарибашвили выступит перед участниками общих дебатов.Во вторник, 20 сентября, в ООН стартуют общие прения 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Это одно из самых ожидаемых событий года в Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, антониу гутерриш, ираклий гарибашвили, нью-йорк, азербайджан, армения, оон
Гарибашвили заверил генсека ООН, что Грузия верна политике мирного решения конфликтов
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Текущие в мире вызовы и ситуация были основными темами обсуждений на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Речь на встрече, в частности, шла о вопросе безопасности на Южном Кавказе. Была подчеркнута договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном усилиями главы грузинского правительства, в результате которой Азербайджан освободил армянских пленных, а Армения, в свою очередь, передала Азербайджану важные карты.
"Премьер-министр выразил готовность и впредь выполнять роль медиатора для обеспечения мира и стабильности в регионе", – отмечено в сообщении.
На встрече глава грузинского правительства отметил, что ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. Было подчеркнуто, что правительство Грузии остается верным политике мирного решения конфликта.
В рамках визита в Нью-Йорк премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия 77-й сессии Генассамблеи ООН. По сообщению пресс-службы премьер-министра, Гарибашвили выступит перед участниками общих дебатов.
Во вторник, 20 сентября, в ООН стартуют общие прения 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Это одно из самых ожидаемых событий года в Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира.