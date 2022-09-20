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Грабитель "Банка Грузии" в Кутаиси арестован - видео
Грабитель "Банка Грузии" в Кутаиси арестован - видео
Как арестовали грабителя, который захватил филиал "Банка Грузии" в Кутаиси. В результате полицейской спецоперации преступник был обезврежен, а все заложники ... 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T23:24+0400
2022-09-20T23:24+0400
2022-09-20T23:25+0400
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Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации. Задержанному 37 лет.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, кутаиси, "банк грузии", видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, кутаиси, "банк грузии", видео
Грабитель "Банка Грузии" в Кутаиси арестован - видео
23:24 20.09.2022 (обновлено: 23:25 20.09.2022)
Как арестовали грабителя, который захватил филиал "Банка Грузии" в Кутаиси. В результате полицейской спецоперации преступник был обезврежен, а все заложники - освобождены
Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации. Задержанному 37 лет.
Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.
"Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.