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Грабитель "Банка Грузии" в Кутаиси арестован - видео

Грабитель "Банка Грузии" в Кутаиси арестован - видео

Как арестовали грабителя, который захватил филиал "Банка Грузии" в Кутаиси. В результате полицейской спецоперации преступник был обезврежен, а все заложники ... 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T23:24+0400

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Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации. Задержанному 37 лет.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.

кутаиси

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