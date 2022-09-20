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Грузия готова стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – МИД
Грузия готова стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – МИД
В случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова, заявил глава ведомства 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T13:50+0400
2022-09-20T13:50+0400
2022-09-20T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия вновь готова стать площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией для достижения мира и стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.Дарчиашвили находится в Нью-Йорке вместе с премьером Ираклием Гарибашвили, который уже провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН и обсудил обстановку в кавказском регионе в плане безопасности.По словам главы МИД, в случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова."Мы всегда к этому готовы и никаких предварительных условий с нашей стороны нет. Наша главная цель – мир и стабильность в нашем регионе", – отметил Дарчиашвили.Дарчиашвили напомнил, что в прошлом году при очень активной включенности премьера Грузии и его личном участии между Арменией и Азербайджаном была достигнута очень важная договоренность."И это уже конкретный ощутимый результат, который мы получили", – сказал он.Кроме того, Дарчиашвили напомнил о том, что премьер Грузии открыто говорил о политике мира и добрососедства страны еще на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи, а всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках этой заявленной политики.По информации Дарчиашвили, именно меры по укреплению мира и стабильности в регионе были обсуждены в ходе встречи Гарибашвили с Эрдоганом, совместно с вопросами двустороннего сотрудничества двух стран.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, реджеп тайип эрдоган, армения, азербайджан, тбилиси, оон
Грузия готова стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – МИД
В случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова, заявил глава ведомства
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия вновь готова стать площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией для достижения мира и стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Дарчиашвили находится в Нью-Йорке вместе с премьером Ираклием Гарибашвили, который уже провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН и обсудил обстановку в кавказском регионе в плане безопасности.
"Грузия всегда была готова предложить нашим южным соседям место, где они могли бы начать диалог для укрепления мира. И предложение нашей страны в этом плане остается в силе", – сказал Дарчиашвили журналистам.
По словам главы МИД, в случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова.
"Мы всегда к этому готовы и никаких предварительных условий с нашей стороны нет. Наша главная цель – мир и стабильность в нашем регионе", – отметил Дарчиашвили.
Дарчиашвили напомнил, что в прошлом году при очень активной включенности премьера Грузии и его личном участии между Арменией и Азербайджаном была достигнута очень важная договоренность.
"И это уже конкретный ощутимый результат, который мы получили", – сказал он.
Кроме того, Дарчиашвили напомнил о том, что премьер Грузии открыто говорил о политике мира и добрососедства страны еще на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи, а всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках этой заявленной политики.
По его словам, Грузия стремится к миру и стабильности в регионе, и власти страны во главе с премьером прилагают активные усилия для усиления этого процесса, чтобы эффективно противостоять вызовам, которые существуют сегодня на фоне событий на Украине.
По информации Дарчиашвили, именно меры по укреплению мира и стабильности в регионе были обсуждены в ходе встречи Гарибашвили с Эрдоганом, совместно с вопросами двустороннего сотрудничества двух стран.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.