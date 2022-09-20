https://sputnik-georgia.ru/20220920/gruziya-gotova-stat-ploschadkoy-dlya-peregovorov-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom--mid-270595530.html

Грузия готова стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – МИД

Грузия готова стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном – МИД

В случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова, заявил глава ведомства 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T13:50+0400

2022-09-20T13:50+0400

2022-09-20T13:50+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

илья дарчиашвили

реджеп тайип эрдоган

армения

азербайджан

тбилиси

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329186_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f53ef821d2ba573b333c02c9d69985b9.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузия вновь готова стать площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией для достижения мира и стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.Дарчиашвили находится в Нью-Йорке вместе с премьером Ираклием Гарибашвили, который уже провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН и обсудил обстановку в кавказском регионе в плане безопасности.По словам главы МИД, в случае возникновения необходимости подключения Грузии в процесс медиации, страна к этому готова."Мы всегда к этому готовы и никаких предварительных условий с нашей стороны нет. Наша главная цель – мир и стабильность в нашем регионе", – отметил Дарчиашвили.Дарчиашвили напомнил, что в прошлом году при очень активной включенности премьера Грузии и его личном участии между Арменией и Азербайджаном была достигнута очень важная договоренность."И это уже конкретный ощутимый результат, который мы получили", – сказал он.Кроме того, Дарчиашвили напомнил о том, что премьер Грузии открыто говорил о политике мира и добрососедства страны еще на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи, а всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках этой заявленной политики.По информации Дарчиашвили, именно меры по укреплению мира и стабильности в регионе были обсуждены в ходе встречи Гарибашвили с Эрдоганом, совместно с вопросами двустороннего сотрудничества двух стран.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, реджеп тайип эрдоган, армения, азербайджан, тбилиси, оон