https://sputnik-georgia.ru/20220920/igrok-s-neustoychivoy-psikhikoy-i-dolgami-smi-vyyasnili-lichnost-zakhvatchika-banka-gruzii-270607925.html

Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии"

Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии"

По данным телеканала, у мужчины крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T16:06+0400

2022-09-20T16:06+0400

2022-09-20T16:11+0400

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

ограбление

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика "Банка Грузии" в городе Кутаиси.По данным телеканала, у мужчины крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино.Журналист отметила, что намеренно не назовет имя предполагаемого злоумышленника. Однако отметила, что это гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. Также известно, что у него есть семья, которая проживает в Грузии.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Две пожилые женщины были освобождены.Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Силовики уже ведут переговоры с захватчиком.Захватчик вооружен. Из обнародованных ранее видео в соцсетях стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером и в случае открытия двери произойдет взрыв.Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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грузия, происшествия, новости, "банк грузии", кутаиси, ограбление "банка грузии" в кутаиси, ограбление