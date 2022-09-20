https://sputnik-georgia.ru/20220920/kotyata-nesite-2-milliona---grabitel-iz-banka-gruzii-270593450.html
"Котята, несите 2 миллиона" - грабитель из "Банка Грузии"
"Котята, несите 2 миллиона" - грабитель из "Банка Грузии"
Предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:57+0400
2022-09-20T12:57+0400
2022-09-20T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Предполагаемый грабитель из "Банка Грузии" в городе Кутаиси в камуфляже и в балаклаве заявил на камеру, что требует 2 миллиона долларов. "Котята, несите 2 миллиона", - сказал мужчина. Еще на одном видео за кадром слышно, как предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа. Видео обнародовал в соцсети предположительно один из заложников. В помещении, по предварительным данным, находятся около десяти человек. У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии. К этому времени полиция освободила двоих женщин.МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.
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грузия, происшествия, новости, "банк грузии"
грузия, происшествия, новости, "банк грузии"
"Котята, несите 2 миллиона" - грабитель из "Банка Грузии"
12:57 20.09.2022 (обновлено: 13:09 20.09.2022)
Предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Предполагаемый грабитель из "Банка Грузии" в городе Кутаиси в камуфляже и в балаклаве заявил на камеру, что требует 2 миллиона долларов.
"Котята, несите 2 миллиона", - сказал мужчина.
Еще на одном видео за кадром слышно, как предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа.
Видео обнародовал в соцсети предположительно один из заложников. В помещении, по предварительным данным, находятся около десяти человек.
У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.
К этому времени полиция освободила двоих женщин.
МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.