https://sputnik-georgia.ru/20220920/kotyata-nesite-2-milliona---grabitel-iz-banka-gruzii-270593450.html

"Котята, несите 2 миллиона" - грабитель из "Банка Грузии"

"Котята, несите 2 миллиона" - грабитель из "Банка Грузии"

Предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа 20.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Предполагаемый грабитель из "Банка Грузии" в городе Кутаиси в камуфляже и в балаклаве заявил на камеру, что требует 2 миллиона долларов. "Котята, несите 2 миллиона", - сказал мужчина. Еще на одном видео за кадром слышно, как предполагаемый грабитель требует, чтобы 2 миллиона долларов ему принесли за три часа. Видео обнародовал в соцсети предположительно один из заложников. В помещении, по предварительным данным, находятся около десяти человек. У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии. К этому времени полиция освободила двоих женщин.МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.

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