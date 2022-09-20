https://sputnik-georgia.ru/20220920/krovavaya-razborka-v-prigorode-tbilisi--obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-270606534.html

Кровавая разборка в пригороде Тбилиси – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Кровавая разборка в пригороде Тбилиси – обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый ранил шестерых человек, один из пострадавших скончался 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T16:36+0400

2022-09-20T16:36+0400

2022-09-20T16:36+0400

грузия

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Гелы Ниорадзе, который является главным фигурантом кровавой разборки в поселке Кикети в пригороде Тбилиси.Генеральная прокуратура предъявила мужчине обвинения в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Однако судья Георгий Гелашвили удовлетворил требование стороны обвинения и оставил Ниорадзе в заключении на время следствия.По данным следствия, 17 сентября около одного из жилых домов в Кикети у обвиняемого Гелы Ниорадзе произошел конфликт с владельцем дома и его гостями. Мужчина на некоторое время ушел и вернулся уже с огнестрельным оружием, чтобы отомстить обидчикам.Следствие утверждает, что 54-летний Ниорадзе ранил шестерых, один из которых скончался. Остальных доставили в больницу.Как заявил на судебном заседании адвокат Сулхан Комахидзе, сторона защиты не отрицает тот факт, что у Ниорадзе было незаконное оружие. Однако, как отметил адвокат, приобретение и хранение является отдельным преступлением.При этом, по словам адвоката, также важным является тот факт, хотел ли Ниорадзе совершить умышленное убийство. Как утверждает адвокат, его подзащитный открыл огонь после того, как его обидчики проигнорировали предупреждение не приближаться к машине."Была угроза нападения, и тогда был произведен выстрел", - отметил Комахидзе. По его словам, в данной ситуации не было умышленного убийства.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная способом, заведомо опасным для жизни и здоровья других лиц", а также "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Если вина будет доказана, Ниорадзе грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, преступность в грузии