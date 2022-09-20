https://sputnik-georgia.ru/20220920/natsbank-prodolzhaet-prodavat-valyutu-dlya-spaseniya-lari-270619546.html

Нацбанк продолжает продавать валюту для спасения лари

Нацбанк продолжает продавать валюту для спасения лари

Регулятор вынес на аукцион 20 миллионов долларов, но купили только 13,6 миллиона долларов 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,8445GEL/$1.Регулятор вынес на аукцион 20 миллионов долларов, но купили только 13,6 миллиона долларов.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на среду, составит 2,8462 GEL/$1.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В 2022 году Нацбанк на аукционах уже продал 93,8 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов.Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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