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Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Среди задержанных ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T18:29+0400
2022-09-20T18:29+0400
2022-09-20T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали за последнее время в Грузии четверых человек, изъяв у них незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится на сайте ведомства.Лица были задержаны в Тбилиси, а также регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Местия. Возраст задержанных от 36 до 51 года. Среди них ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец.В ходе обыска мест проживания задержанных полиция изъяла огнестрельное оружие разного вида, в том числе пистолет "макарова", обоймы и несколько десятков патронов.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, самцхе-джавахети, гурия, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, самцхе-джавахети, гурия, преступность в грузии
Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Среди задержанных ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Сотрудники МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали за последнее время в Грузии четверых человек, изъяв у них незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится на сайте
ведомства.
Лица были задержаны в Тбилиси, а также регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Местия. Возраст задержанных от 36 до 51 года. Среди них ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец.
В ходе обыска мест проживания задержанных полиция изъяла огнестрельное оружие разного вида, в том числе пистолет "макарова", обоймы и несколько десятков патронов.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.