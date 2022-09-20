https://sputnik-georgia.ru/20220920/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-gruzii-270610169.html

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Среди задержанных ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T18:29+0400

2022-09-20T18:29+0400

2022-09-20T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали за последнее время в Грузии четверых человек, изъяв у них незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится на сайте ведомства.Лица были задержаны в Тбилиси, а также регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Местия. Возраст задержанных от 36 до 51 года. Среди них ранее судимое лицо, условно освобожденное, а также один иностранец.В ходе обыска мест проживания задержанных полиция изъяла огнестрельное оружие разного вида, в том числе пистолет "макарова", обоймы и несколько десятков патронов.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, самцхе-джавахети, гурия, преступность в грузии