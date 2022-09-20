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Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото
Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото
Преступник, угрожая взрывным устройством, захватил отделение "Банка Грузии" в городе Кутаиси на западе страны. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 20.09.2022, Sputnik Грузия
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Напавший на банк утром во вторник грабитель был в камуфляже и маске. Он захватил 14 заложников, двух из которых вскоре отпустил. Требования он выдвинул следующие - два миллиона долларов, рация, флаг России и вертолет. Вечером полиции, после многочасовых переговоров, удалось освободить всех заложников и арестовать нападавшего
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фотоленты, мультимедиа, фотография, новости грузии в фотографиях, происшествия, преступность в грузии, кутаиси, фото
фотоленты, мультимедиа, фотография, новости грузии в фотографиях, происшествия, преступность в грузии, кутаиси, фото

Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото

20:14 20.09.2022 (обновлено: 20:26 20.09.2022)
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Преступник, угрожая взрывным устройством, захватил отделение "Банка Грузии" в городе Кутаиси на западе страны. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
Напавший на банк утром во вторник грабитель был в камуфляже и маске. Он захватил 14 заложников, двух из которых вскоре отпустил. Требования он выдвинул следующие - два миллиона долларов, рация, флаг России и вертолет. Вечером полиции, после многочасовых переговоров, удалось освободить всех заложников и арестовать нападавшего
© photo: Sputnik / Stringer

Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кутаиси в 11:30 по тбилисскому времени. В настоящее время он уже задержан, а все заложники - освобождены

Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал &quot;Банка Грузии&quot; в Кутаиси в 11:30 по тбилисскому времени. В настоящее время он уже задержан, а все заложники - освобождены - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кутаиси в 11:30 по тбилисскому времени. В настоящее время он уже задержан, а все заложники - освобождены

© photo: Sputnik / Stringer

После вооруженного захвата здание "Банка Грузии" сразу было оцеплено полицией, ко входу в филиал банка был направлен спецназ

После вооруженного захвата здание &quot;Банка Грузии&quot; сразу было оцеплено полицией, ко входу в филиал банка был направлен спецназ - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

После вооруженного захвата здание "Банка Грузии" сразу было оцеплено полицией, ко входу в филиал банка был направлен спецназ

© photo: Sputnik / Stringer

В здании находились люди, поэтому с грабителем сразу начались переговоры по освобождению заложников. Переговоры и сейчас ведутся с помощью самих заложников, так как грабитель оставил им их мобильные телефоны

В здании находились люди, поэтому с грабителем сразу начались переговоры по освобождению заложников. Переговоры и сейчас ведутся с помощью самих заложников, так как грабитель оставил им их мобильные телефоны - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В здании находились люди, поэтому с грабителем сразу начались переговоры по освобождению заложников. Переговоры и сейчас ведутся с помощью самих заложников, так как грабитель оставил им их мобильные телефоны

© photo: Sputnik / Stringer

Нападающий вначале требовал выкуп в размере двух миллионов долларов за освобождение всех захваченных им людей

Нападающий вначале требовал выкуп в размере двух миллионов долларов за освобождение всех захваченных им людей - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Нападающий вначале требовал выкуп в размере двух миллионов долларов за освобождение всех захваченных им людей

© photo: Sputnik / Stringer

Позднее он освободил двух женщин и в здании банка оставались 12 заложников

Позднее он освободил двух женщин и в здании банка оставались 12 заложников - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Позднее он освободил двух женщин и в здании банка оставались 12 заложников

© photo: Sputnik / Stringer

Затем грабитель расширил список своих требований - помимо двух миллионов долларов, он захотел рацию, флаг России и вертолет

Затем грабитель расширил список своих требований - помимо двух миллионов долларов, он захотел рацию, флаг России и вертолет - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем грабитель расширил список своих требований - помимо двух миллионов долларов, он захотел рацию, флаг России и вертолет

© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика "Банка Грузии" в городе Кутаиси

Оппозиционный телеканал &quot;Мтавари архи&quot; со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика &quot;Банка Грузии&quot; в городе Кутаиси - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика "Банка Грузии" в городе Кутаиси

© photo: Sputnik / Stringer

По данным телеканала, у мужчины, захватившего филиал банка, крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино

По данным телеканала, у мужчины, захватившего филиал банка, крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

По данным телеканала, у мужчины, захватившего филиал банка, крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино

© photo: Sputnik / Stringer

Также выяснилось, что грабитель - гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. У него есть семья, которая живет в Грузии

Также выяснилось, что грабитель - гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. У него есть семья, которая живет в Грузии - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также выяснилось, что грабитель - гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. У него есть семья, которая живет в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Из обнародованных видео в соцсетях стало известно, что грабитель заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери и взрывные устройства сработают, если кто-то попытается ворваться внутрь

 Из обнародованных видео в соцсетях стало известно, что грабитель заложил взрывчатку в здании филиала &quot;Банка Грузии&quot;. Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери и взрывные устройства сработают, если кто-то попытается ворваться внутрь - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Из обнародованных видео в соцсетях стало известно, что грабитель заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери и взрывные устройства сработают, если кто-то попытается ворваться внутрь

© photo: Sputnik / Stringer

Похожие на взрывчатку устройства были закреплены и на одежде предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, был механизм запуска

Похожие на взрывчатку устройства были закреплены и на одежде предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, был механизм запуска - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Похожие на взрывчатку устройства были закреплены и на одежде предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, был механизм запуска

© photo: Sputnik / Stringer

На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей

На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей

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