Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кутаиси в 11:30 по тбилисскому времени. В настоящее время он уже задержан, а все заложники - освобождены
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кутаиси в 11:30 по тбилисскому времени. В настоящее время он уже задержан, а все заложники - освобождены
После вооруженного захвата здание "Банка Грузии" сразу было оцеплено полицией, ко входу в филиал банка был направлен спецназ
После вооруженного захвата здание "Банка Грузии" сразу было оцеплено полицией, ко входу в филиал банка был направлен спецназ
В здании находились люди, поэтому с грабителем сразу начались переговоры по освобождению заложников. Переговоры и сейчас ведутся с помощью самих заложников, так как грабитель оставил им их мобильные телефоны
В здании находились люди, поэтому с грабителем сразу начались переговоры по освобождению заложников. Переговоры и сейчас ведутся с помощью самих заложников, так как грабитель оставил им их мобильные телефоны
Нападающий вначале требовал выкуп в размере двух миллионов долларов за освобождение всех захваченных им людей
Нападающий вначале требовал выкуп в размере двух миллионов долларов за освобождение всех захваченных им людей
Позднее он освободил двух женщин и в здании банка оставались 12 заложников
Позднее он освободил двух женщин и в здании банка оставались 12 заложников
Затем грабитель расширил список своих требований - помимо двух миллионов долларов, он захотел рацию, флаг России и вертолет
Затем грабитель расширил список своих требований - помимо двух миллионов долларов, он захотел рацию, флаг России и вертолет
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика "Банка Грузии" в городе Кутаиси
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники сообщил, что ему известна личность захватчика "Банка Грузии" в городе Кутаиси
По данным телеканала, у мужчины, захватившего филиал банка, крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино
По данным телеканала, у мужчины, захватившего филиал банка, крупные долги по кредитам, которые накопились в результате проигрыша в казино
Также выяснилось, что грабитель - гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. У него есть семья, которая живет в Грузии
Также выяснилось, что грабитель - гражданин Грузии, который какое-то время жил в Польше. У него есть семья, которая живет в Грузии
Из обнародованных видео в соцсетях стало известно, что грабитель заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери и взрывные устройства сработают, если кто-то попытается ворваться внутрь
Из обнародованных видео в соцсетях стало известно, что грабитель заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери и взрывные устройства сработают, если кто-то попытается ворваться внутрь
Похожие на взрывчатку устройства были закреплены и на одежде предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, был механизм запуска
Похожие на взрывчатку устройства были закреплены и на одежде предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, был механизм запуска
На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей
На месте происшествия в течение всего дня были мобилизованы спецслужбы и техника. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей