https://sputnik-georgia.ru/20220920/operatsiya-po-osvobozhdeniyu-zalozhnikov-v-gruzii-v-kutaisi-zakhvatili-bank---foto-270620234.html

Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото

Операция по освобождению заложников в Грузии: как в Кутаиси захватили банк - фото

Преступник, угрожая взрывным устройством, захватил отделение "Банка Грузии" в городе Кутаиси на западе страны. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T20:14+0400

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Напавший на банк утром во вторник грабитель был в камуфляже и маске. Он захватил 14 заложников, двух из которых вскоре отпустил. Требования он выдвинул следующие - два миллиона долларов, рация, флаг России и вертолет. Вечером полиции, после многочасовых переговоров, удалось освободить всех заложников и арестовать нападавшего

кутаиси

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