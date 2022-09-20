https://sputnik-georgia.ru/20220920/oppozitsioner-predlozhil-svoyu-kandidaturu-na-post-ombudsmena-gruzii-270603563.html

Оппозиционер предложил свою кандидатуру на пост омбудсмена Грузии

Оппозиционер предложил свою кандидатуру на пост омбудсмена Грузии

Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T15:55+0400

2022-09-20T15:55+0400

2022-09-20T15:55+0400

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нино ломджария

яго хвичия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия предлагает парламенту свою кандидатуру на пост Народного защитника Грузии.Заявление об этом Хвичия сделал во время выступления на пленарном заседании законодательного органа. По словам оппозиционера, он долго думал над тем, кто может стать таким омбудсменом, которого он мог бы поддержать, и пришел к выводу, что такого кандидата нет.Что касается обещаний и планов, то, по словам депутата, его прежде всего интересуют лишь судебные и тюремные учреждения."Мое внимание будет обращено только к этому. Если выберите меня, считайте, что закончится разделение людей по тому, являются ли они женщинами, детьми, представителями ЛГБТ-сообщества или этнических меньшинств. Все эти темы будут закрыты и будет только защита прав человека", – отметил он.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Для избрания кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов, то есть без оппозиции не обойтись.В парламенте Грузии процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена начался 15 сентября. Заявки будут приниматься до 29 сентября включительно.Тем временем вопрос отбора кандидатов все еще остается камнем преткновения между правящей партией и оппозицией – "Грузинская мечта" обещает прозрачность процесса с максимальной вовлеченностью заинтересованных сторон, а оппоненты ждут подвоха."Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в омбудсмены, предоставив возможность отбора оппозиционерам и неправительственным организациям.Часть оппозиции считает, что это некая уловка властей. Они якобы создают видимость того, что отстраняются от процесса отбора, а на самом деле делают ставку на лояльно настроенных оппозиционных депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, нино ломджария, яго хвичия, грузинская мечта