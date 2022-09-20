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Погода в Грузии ухудшится – синоптики
Погода в Грузии ухудшится – синоптики
Метеорологи прогнозируют дождь с грозой и понижение температуры воздуха 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T15:00+0400
2022-09-20T15:00+0400
2022-09-20T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Синоптики ожидают ухудшения погоды в Грузии с 21 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.С 21 до 26 сентября метеорологи прогнозируют временами дождь с грозой. До 24 сентября температура воздуха днем упадет до +20...+25 градусов тепла, а 24-25 сентября станет прохладнее. Столбик термометра упадет до +17...+22.В Восточной Грузии до 24 сентября сохранится высокая температура до +25...+30 градусов тепла. В некоторых местах ожидается дождь. По информации синоптиков, 24-25 сентября будет сравнительно прохладно. Ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых местах сильный ветер.В Тбилиси до 24 сентября сохранится теплая погода. Температура воздуха в течение дня прогреется до +28...+30 градусов тепла, вечером ожидается кратковременный дождь. С 24 сентября прохладная погода будет и в столице, ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем 25 сентября прогреется до +21...+23 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, непогода в грузии, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, непогода в грузии, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Погода в Грузии ухудшится – синоптики
Метеорологи прогнозируют дождь с грозой и понижение температуры воздуха
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Синоптики ожидают ухудшения погоды в Грузии с 21 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
С 21 до 26 сентября метеорологи прогнозируют временами дождь с грозой. До 24 сентября температура воздуха днем упадет до +20...+25 градусов тепла, а 24-25 сентября станет прохладнее. Столбик термометра упадет до +17...+22.
В Восточной Грузии до 24 сентября сохранится высокая температура до +25...+30 градусов тепла. В некоторых местах ожидается дождь. По информации синоптиков, 24-25 сентября будет сравнительно прохладно. Ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых местах сильный ветер.
В Тбилиси до 24 сентября сохранится теплая погода. Температура воздуха в течение дня прогреется до +28...+30 градусов тепла, вечером ожидается кратковременный дождь.
С 24 сентября прохладная погода будет и в столице, ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем 25 сентября прогреется до +21...+23 градусов тепла.