https://sputnik-georgia.ru/20220920/politsiya-osvobodila-dvukh-zhenschin-iz-zakhvachennogo-v-kutaisi-banka---smi-270592423.html

Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ

Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ

В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T12:47+0400

2022-09-20T12:47+0400

2022-09-20T13:04+0400

мвд грузии

новости

грузия

происшествия

кутаиси

"банк грузии"

ограбление "банка грузии" в кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6a5a90fa362a5b98376fa964a0c7f802.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси "Банка Грузии", сообщает телеканал "Мтавари".Ранее в МВД заявили, что сотрудники ведомства мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси. Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.Тем временем очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел, прежде чем взять находящихся в банке людей в заложники.МВД, в свою очередь, призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, новости, грузия, происшествия, кутаиси, "банк грузии", ограбление "банка грузии" в кутаиси