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Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:47+0400
2022-09-20T12:47+0400
2022-09-20T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси "Банка Грузии", сообщает телеканал "Мтавари".Ранее в МВД заявили, что сотрудники ведомства мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси. Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.Тем временем очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел, прежде чем взять находящихся в банке людей в заложники.МВД, в свою очередь, призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мвд грузии, новости, грузия, происшествия, кутаиси, "банк грузии", ограбление "банка грузии" в кутаиси
мвд грузии, новости, грузия, происшествия, кутаиси, "банк грузии", ограбление "банка грузии" в кутаиси
Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
12:47 20.09.2022 (обновлено: 13:04 20.09.2022)
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии"
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси "Банка Грузии", сообщает телеканал "Мтавари".
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти человек. Также по неподтвержденным данным, грабитель требует 2 миллиона долларов в течение трех часов.
Ранее в МВД заявили, что сотрудники ведомства мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси. Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.
На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.
Тем временем очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел, прежде чем взять находящихся в банке людей в заложники.
МВД, в свою очередь, призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.