https://sputnik-georgia.ru/20220920/rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-2022-molitvy-o-chem-prosyat-bogomater-270601196.html

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: молитвы, о чем просят Богоматерь

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: молитвы, о чем просят Богоматерь

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – первый двунадесятый праздник церковного года, посвященный Спасителю, православные ежегодно празднует 21... 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T14:30+0400

2022-09-20T14:30+0400

2022-09-20T14:40+0400

справки

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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – день, когда Бог даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Sputnik Грузия рассказывает какие молитвы читают в Рождество Пресвятой Богородицы и о чем просят Богоматерь.Рождество Пресвятой БогородицыЦерковное предание повествует, что будущая Богоматерь родилась в семье праведных Иоакима, происходившего из рода царя Давида и Анны, из рода первосвященника Аарона.Родители пресвятой Богородицы, дожив до преклонных лет, были бездетны, но продолжали смиренно молиться Богу о даровании им потомства. А в библейские времена бездетность считалась позором.Когда Иоаким с Анной в один из праздников отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Господу положенные жертвы, первосвященник отказался их принять, полагая, что бездетный Иоаким не имеет Божьего благословения.Опечаленный старец прямо из храма удалился в пустыню, где 40 дней провел в строгом посте и молитве, моля Господа о милости. Праведная Анна, узнав о решении супруга, тоже стала поститься и возносить молитвы о даровании ребенка, обещая в дар Богу рожденное дитя.Господь услышал молитвы праведников. Ангел явился родителям Богоматери и возвестил, что вскоре у них родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Радостные супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. Прошли положенные месяцы и Анна родила.Родители назвали девочку Марией и воспитывали ее в любви к Господу. Малышку в трехлетнем возрасте отвели в храм Божий, чтобы посвятить дарованного им ребенка на служение Богу.О чем просятПеред иконой "Рождество Пресвятой Богородицы" молятся в самых разных жизненных испытаниях – чаще всего к ней возносят молитвы о спасении заблудшей души, лишенной силы и веры.Молитва перед образом "Рождество Пресвятой Богородицы" помогает бездетным семейным парам, а также тем, в чьих семьях конфликты и разлад.Молитвы на Рождество БогородицыПервая молитваО, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Молитва втораяПреблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви спаси, неверныя обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши, болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси, Всемилостивая, яко немощны, яко грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь. Аще бо восхощеши, вся даровати нам можеши яко благодатный источник, верно поющим Ти и превозносящим преславное Твое рождество. Избави, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе припадаем и паки вопием: отжени от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия; молитвами Твоими, подающи дожди благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки