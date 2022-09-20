https://sputnik-georgia.ru/20220920/skandal-v-sudebnoy-sisteme-gruzii-na-sudey-okazyvali-davlenie-270621788.html
Скандал в судебной системе Грузии: на судей оказывали давление?
Скандал в судебной системе Грузии: на судей оказывали давление?
Власти Грузии называют признания судей абсурдными 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T22:34+0400
2022-09-20T22:34+0400
2022-09-20T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф (Сосо) Гогашвили подтвердил, что на бывшего судью по громкому делу телеканала "Рустави 2" Виссариона Алавидзе оказывалось давление.На прошлой неделе в интервью оппозиционному телеканалу "Мтвари архи" Алавидзе рассказал о фактах давления на судей и устроенных им "уличных разборках". Как заявил Алавидзе, со стороны властей не раз было предложение принять определенное решение в связи с конкретными делами. Однако Алавидзе не стал уточнять, о каких делах идет речь.При этом Алавидзе утверждает, что многие судьи, в том числе и он, становились объектом преследования, с ними поступили несправедливо, вынудили написать заявление, уйти из системы, либо перейти в нижнюю судебную инстанцию. Как утверждает Гогашвили, после того как Чинчаладзе не удалось добиться цели и получить согласия от Алавидзе о принятии нужного для властей решения по делу телеканала "Рустави 2", он пустил в ход "тяжелую артиллерию"."Взамен на нужное решение мы должны были предложить Алавидзе постоянную работу, денежную премию и неприкосновенность. Все это должно было произойти апеллированием на интересы государства, а в случае отказа – созданием проблем", - пишет Гогашвили.В СГБ нашелся чиновник, который давно был знаком и был в хороших отношениях с Алавидзе, именно ему и было поручено встретиться с Алавидзе и убедить его, рассказал Гогашвили. По информации Гогашвили, встреча состоялась несколько раз. Аудиозаписи встреч приносили самому Гогашвили, который, в свою очередь, отправлял их Чинчаладзе."Поскольку Виссарион Алавидзе посмел и начал разоблачение, я призываю его до конца говорить и сказать все по поводу этих встреч", - говорится в обращении Гогашвили.Между тем, информацию, приведенную в обращении Гогашвили, сам Алавидзе не стал ни опровергать, ни подтверждать. В беседе с "ТВ Пирвели" бывший судья разъяснил, что его цель - уход клана из судебной системы. А обнародование информации может помешать этому процессу.На обвинения ответили в правящей партии. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал их абсурдными."Люди выходят и признают криминал, это же удивительно. Бывший глава СГБ, бывший судья Верховного суда и т.д. выходят и говорят, что якобы все эти годы они совершали преступления. Все это комически абсурдно", - заявил Кобахидзе журналистам.По словам Кобахидзе, Гогашвили лично просил его трудоустроить, а теперь "рассердился и говорит глупости". У Алавидзе видимо та же проблема, считает Кобахидзе - "рассердился, что не оставили его в Верховном суде".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, виссарион алавидзе, михаил чинчаладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, сгб, тбилисский апелляционный суд
грузия, политика, новости, виссарион алавидзе, михаил чинчаладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, сгб, тбилисский апелляционный суд
Скандал в судебной системе Грузии: на судей оказывали давление?
Власти Грузии называют признания судей абсурдными
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф (Сосо) Гогашвили подтвердил, что на бывшего судью по громкому делу телеканала "Рустави 2" Виссариона Алавидзе оказывалось давление.
На прошлой неделе в интервью оппозиционному телеканалу "Мтвари архи" Алавидзе рассказал о фактах давления на судей и устроенных им "уличных разборках". Как заявил Алавидзе, со стороны властей не раз было предложение принять определенное решение в связи с конкретными делами. Однако Алавидзе не стал уточнять, о каких делах идет речь.
При этом Алавидзе утверждает, что многие судьи, в том числе и он, становились объектом преследования, с ними поступили несправедливо, вынудили написать заявление, уйти из системы, либо перейти в нижнюю судебную инстанцию.
"Подтверждаю приведенный в интервью Виссариона Алавидзе факт давления. Это сделали мы, СГБ по требованию Михаила Чинчаладзе (председатель Тбилисского апелляционного суда - ред.)", - пишет Гогашвили в своем обращении.
Как утверждает Гогашвили, после того как Чинчаладзе не удалось добиться цели и получить согласия от Алавидзе о принятии нужного для властей решения по делу телеканала "Рустави 2", он пустил в ход "тяжелую артиллерию".
"Взамен на нужное решение мы должны были предложить Алавидзе постоянную работу, денежную премию и неприкосновенность. Все это должно было произойти апеллированием на интересы государства, а в случае отказа – созданием проблем", - пишет Гогашвили.
В СГБ нашелся чиновник, который давно был знаком и был в хороших отношениях с Алавидзе, именно ему и было поручено встретиться с Алавидзе и убедить его, рассказал Гогашвили. По информации Гогашвили, встреча состоялась несколько раз. Аудиозаписи встреч приносили самому Гогашвили, который, в свою очередь, отправлял их Чинчаладзе.
"Поскольку Виссарион Алавидзе посмел и начал разоблачение, я призываю его до конца говорить и сказать все по поводу этих встреч", - говорится в обращении Гогашвили.
Между тем, информацию, приведенную в обращении Гогашвили, сам Алавидзе не стал ни опровергать, ни подтверждать. В беседе с "ТВ Пирвели" бывший судья разъяснил, что его цель - уход клана из судебной системы. А обнародование информации может помешать этому процессу.
"Мой интерес заключается в том, чтобы помочь этой стране, чтобы клан ушел из судебной системы. Исходя из этого, я не хочу, чтобы они все устроили так или создали такой план, противостоять которому затем будет сложно. Исходя из этого, на данном этапе я не хочу говорить о деталях", - сказал Алавидзе.
На обвинения ответили в правящей партии. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал их абсурдными.
"Люди выходят и признают криминал, это же удивительно. Бывший глава СГБ, бывший судья Верховного суда и т.д. выходят и говорят, что якобы все эти годы они совершали преступления. Все это комически абсурдно", - заявил Кобахидзе журналистам.
По словам Кобахидзе, Гогашвили лично просил его трудоустроить, а теперь "рассердился и говорит глупости". У Алавидзе видимо та же проблема, считает Кобахидзе - "рассердился, что не оставили его в Верховном суде".