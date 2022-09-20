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Сколько алкоголя употребляют в Грузии и странах ближнего зарубежья
Сколько алкоголя употребляют в Грузии и странах ближнего зарубежья
В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, в каких странах ближнего зарубежья больше всего употребляют спиртные напитки и как изменились объемы потребления. 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T20:31+0400
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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, в каких странах ближнего зарубежья больше всего употребляют спиртные напитки и как изменились объемы потребления.Согласно инфографике, основанной на данных Всемирной организации здравоохранения и открытых источниках, среди стран ближнего зарубежья меньше всего алкоголя употребляют в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане, больше всего - в Молдове, Латвии и Литве.Что касается Грузии, то страна занимает седьмое место: в 2018 году в стране употребляли 9,8 литра чистого спирта на душу населения, в 2021 году - 7,5 литра.Между тем, согласно рейтингу стран мира по уровню потребления алкоголя на душу населения ВОЗ за 2018 год Грузия занимала 43 место среди 189 стран мира.Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя — это сравнительный анализ статистических данных о потреблении алкоголя в странах мира, выражаемого в литрах чистого этилового спирта на душу населения. При расчётах учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, в мире, новости, азербайджан, таджикистан, узбекистан, всемирная организация здравоохранения, грузия, инфографика, инфографика
В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете, в каких странах ближнего зарубежья больше всего употребляют спиртные напитки и как изменились объемы потребления.
Согласно инфографике, основанной на данных Всемирной организации здравоохранения и открытых источниках, среди стран ближнего зарубежья меньше всего алкоголя употребляют в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане, больше всего - в Молдове, Латвии и Литве.
Что касается Грузии, то страна занимает седьмое место: в 2018 году в стране употребляли 9,8 литра чистого спирта на душу населения, в 2021 году - 7,5 литра.
Между тем, согласно рейтингу стран мира по уровню потребления алкоголя на душу населения ВОЗ за 2018 год Грузия занимала 43 место среди 189 стран мира.
Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя — это сравнительный анализ статистических данных о потреблении алкоголя в странах мира, выражаемого в литрах чистого этилового спирта на душу населения. При расчётах учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.