https://sputnik-georgia.ru/20220920/spetsoperatsiya-v-banke-gruzii-zavershena---mvd-sdelalo-zayavlenie-270624668.html

Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление

Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление

Министерство внутренних дел освобождало заложников поэтапно 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T22:47+0400

2022-09-20T22:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен - Sputnik. Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации.Задержанному 37 лет.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. Спецоперация длилась около девяти часов.Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик. Мужчина требовал 2 миллиона долларов, вертолет, рацию и флаг России. Позже он снизил требуемую сумму - до 1,5 миллиона долларов. По данным СМИ, обвиняемым является Гела Нарсия.

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