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Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление
Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление
Министерство внутренних дел освобождало заложников поэтапно 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T22:47+0400
2022-09-20T22:47+0400
2022-09-20T22:56+0400
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"банк грузии"
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ТБИЛИСИ, 20 сен - Sputnik. Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации.Задержанному 37 лет.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. Спецоперация длилась около девяти часов.Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик. Мужчина требовал 2 миллиона долларов, вертолет, рацию и флаг России. Позже он снизил требуемую сумму - до 1,5 миллиона долларов. По данным СМИ, обвиняемым является Гела Нарсия.
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, "банк грузии"
происшествия, грузия, новости, кутаиси, "банк грузии"
Спецоперация в "Банке Грузии" завершена - МВД сделало заявление
22:47 20.09.2022 (обновлено: 22:56 20.09.2022)
Министерство внутренних дел освобождало заложников поэтапно
ТБИЛИСИ, 20 сен - Sputnik. Все 14 заложников освобождены, обвиняемый в захвате филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) задержан, говорится в заявлении МВД Грузии по итогам спецоперации.
"Вследствие оперативно-следственных мероприятий было установлено, что вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии", расположенный на проспекте Руставели в Кутаиси, и в целях завладения крупной суммой денег взял в заложники 14 человек", - говорится в заявлении.
Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.
"Министерство внутренних дел поэтапно освободило всех заложников, после чего правоохранители задержали захватчика на месте в качестве обвиняемого. В результате случившегося никто не пострадал", - отмечено в заявлении.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. Спецоперация длилась около девяти часов.
Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, нападавший заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир посредством соцсетей. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.
Мужчина требовал 2 миллиона долларов, вертолет, рацию и флаг России. Позже он снизил требуемую сумму - до 1,5 миллиона долларов.
По данным СМИ, обвиняемым является Гела Нарсия.