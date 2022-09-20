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Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?
https://sputnik-georgia.ru/20220920/test-na-znanie-kannskogo-kinofestivalya-270592924.html
Тест на знание Каннского кинофестиваля
Тест на знание Каннского кинофестиваля
20 сентября можно назвать днем рождения Каннского кинофестиваля – именно в этот день в 1946 году состоялось его первое открытие 20.09.2022, Sputnik Грузия
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тесты
каннский кинофестиваль
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о кинофестивале.
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тесты, каннский кинофестиваль, тесты
тесты, каннский кинофестиваль, тесты

Тест на знание Каннского кинофестиваля

14:17 20.09.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк"Золотая пальмовая ветвь" 66-го Каннского кинофестиваля
Золотая пальмовая ветвь 66-го Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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20 сентября можно назвать днем рождения Каннского кинофестиваля – именно в этот день в 1946 году состоялось его первое открытие
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о кинофестивале.
1 из 10
Как часто проводится Каннский кинофестиваль?
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