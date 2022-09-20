https://sputnik-georgia.ru/20220920/test-na-znanie-kannskogo-kinofestivalya-270592924.html
Тест на знание Каннского кинофестиваля
Тест на знание Каннского кинофестиваля
20 сентября можно назвать днем рождения Каннского кинофестиваля – именно в этот день в 1946 году состоялось его первое открытие 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T14:17+0400
2022-09-20T14:17+0400
2022-09-20T14:17+0400
тесты
каннский кинофестиваль
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о кинофестивале.
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тесты, каннский кинофестиваль, тесты
тесты, каннский кинофестиваль, тесты
Тест на знание Каннского кинофестиваля
20 сентября можно назвать днем рождения Каннского кинофестиваля – именно в этот день в 1946 году состоялось его первое открытие
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о кинофестивале.