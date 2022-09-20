https://sputnik-georgia.ru/20220920/test-na-znanie-kannskogo-kinofestivalya-270592924.html

Тест на знание Каннского кинофестиваля

Тест на знание Каннского кинофестиваля

20 сентября можно назвать днем рождения Каннского кинофестиваля – именно в этот день в 1946 году состоялось его первое открытие 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T14:17+0400

2022-09-20T14:17+0400

2022-09-20T14:17+0400

тесты

каннский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23561/43/235614397_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_fd0a158a34235e76a221ea128c2451e7.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о кинофестивале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, каннский кинофестиваль, тесты