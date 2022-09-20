https://sputnik-georgia.ru/20220920/v-aeroportu-batumi-zaderzhali-inostranku-s-krupnoy-partiey-marikhuany-270586555.html

В аэропорту Батуми задержали иностранку с крупной партией марихуаны

В аэропорту Батуми задержали иностранку с крупной партией марихуаны

Женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки, установило следствие 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T11:40+0400

2022-09-20T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция задержала 37-летнюю иностранку с более чем 11 кг марихуаны в Батумском международном аэропорту имени Александра Картвели, сообщается на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки. В ходе осмотра багажа обвиняемой полиция обнаружила в тайнике дорожной сумки 11,2 килограмма марихуаны, расфасованной в 11 пакетиков.Наркотическое вещество изъято в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконный ввоз в Грузию наркотических средств в крупном размере", и "Незаконные приобретение, хранение, и перевозка марихуаны в особо крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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