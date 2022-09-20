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В аэропорту Батуми задержали иностранку с крупной партией марихуаны
В аэропорту Батуми задержали иностранку с крупной партией марихуаны
Женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки, установило следствие 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T11:40+0400
2022-09-20T11:40+0400
2022-09-20T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полиция задержала 37-летнюю иностранку с более чем 11 кг марихуаны в Батумском международном аэропорту имени Александра Картвели, сообщается на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки. В ходе осмотра багажа обвиняемой полиция обнаружила в тайнике дорожной сумки 11,2 килограмма марихуаны, расфасованной в 11 пакетиков.Наркотическое вещество изъято в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконный ввоз в Грузию наркотических средств в крупном размере", и "Незаконные приобретение, хранение, и перевозка марихуаны в особо крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
В аэропорту Батуми задержали иностранку с крупной партией марихуаны
Женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки, установило следствие
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik.
Полиция задержала 37-летнюю иностранку с более чем 11 кг марихуаны в Батумском международном аэропорту имени Александра Картвели, сообщается на сайте
МВД Грузии.
Следствие установило, что женщина привезла наркотические вещества из Южной Африки. В ходе осмотра багажа обвиняемой полиция обнаружила в тайнике дорожной сумки 11,2 килограмма марихуаны, расфасованной в 11 пакетиков.
Наркотическое вещество изъято в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконный ввоз в Грузию наркотических средств в крупном размере", и "Незаконные приобретение, хранение, и перевозка марихуаны в особо крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное заключение.