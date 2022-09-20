https://sputnik-georgia.ru/20220920/v-gruzii-lechenie-besplodiya-mozhet-stat-bolee-dostupnym-270555201.html
В Грузии лечение бесплодия может стать более доступным
В Грузии лечение бесплодия может стать более доступным
Необходимость создания подобной программы возникла из-за увеличения бесплодных пар в стране 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T08:15+0400
2022-09-20T08:15+0400
2022-09-20T09:16+0400
бесплодие
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общество
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Ассоциация "Вместе для новой жизни" вместе с государственными ведомствами работает над программой софинансирования лечения бесплодия, говорится в пресс-релизе ассоциации.Необходимость создания подобной программы возникла из-за увеличения бесплодных пар в стране. Как отмечают в ассоциации, это еще больше ухудшило и без того сложный демографический фон Грузии.Репродуктивные средства стоят довольно дорого и финансовый груз настолько тяжелый, что у большей части пациентов нет таких возможностей, заявляют в организации.По словам директора и сооснователя "Вместе для новой жизни" Тамар Качлишвили, главной целью ассоциации является повышение доступа к лечению бесплодия.Из-за того, что информации о репродуктивном лечении на грузинском языке довольно мало, по инициативе ассоциации для пациентов создано специальное издание-каталог, в котором впервые на грузинском языке детально описаны этапы лечения бесплодия.Ассоциация "Вместе для новой жизни" была создана в январе 2021 года, и в ней объединены пациенты с проблемой бесплодия. В начале 2021 года инициативная группа разработала петицию, в которой свою позицию зафиксировали более десяти тысяч человек. Они выразили желание создать программу софинансирования лечения бесплодия.Позднее, инициативная группа была сформирована в ассоциацию под названием "Вместе для новой жизни" и присоединилась к международной организации пациентов "Fertility Europe". В данную организацию входят пациенты с проблемой бесплодия из 26 стран мира.Представители ассоциации уже провели встречи в министерстве здравоохранения и парламенте страны, и рассмотрели вопрос создания программы софинансирования лечения бесплодия. Консультации по данному вопросу продолжаются в активном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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бесплодие, новости, общество, грузия
бесплодие, новости, общество, грузия
В Грузии лечение бесплодия может стать более доступным
08:15 20.09.2022 (обновлено: 09:16 20.09.2022)
Необходимость создания подобной программы возникла из-за увеличения бесплодных пар в стране
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Ассоциация "Вместе для новой жизни" вместе с государственными ведомствами работает над программой софинансирования лечения бесплодия, говорится в пресс-релизе ассоциации.
Необходимость создания подобной программы возникла из-за увеличения бесплодных пар в стране. Как отмечают в ассоциации, это еще больше ухудшило и без того сложный демографический фон Грузии.
Репродуктивные средства стоят довольно дорого и финансовый груз настолько тяжелый, что у большей части пациентов нет таких возможностей, заявляют в организации.
По словам директора и сооснователя "Вместе для новой жизни" Тамар Качлишвили, главной целью ассоциации является повышение доступа к лечению бесплодия.
По ее словам, разработка программы софинансирования лечения бесплодия – длительный процесс, и он нуждается в соответствующих регулирующих законодательных рамках, чтобы права и интересы пациентов были защищены. А достичь этого можно только с помощью местных и международных экспертов отрасли.
Из-за того, что информации о репродуктивном лечении на грузинском языке довольно мало, по инициативе ассоциации для пациентов создано специальное издание-каталог, в котором впервые на грузинском языке детально описаны этапы лечения бесплодия.
Ассоциация "Вместе для новой жизни" была создана в январе 2021 года, и в ней объединены пациенты с проблемой бесплодия. В начале 2021 года инициативная группа разработала петицию, в которой свою позицию зафиксировали более десяти тысяч человек. Они выразили желание создать программу софинансирования лечения бесплодия.
Позднее, инициативная группа была сформирована в ассоциацию под названием "Вместе для новой жизни" и присоединилась к международной организации пациентов "Fertility Europe". В данную организацию входят пациенты с проблемой бесплодия из 26 стран мира.
Представители ассоциации уже провели встречи в министерстве здравоохранения и парламенте страны, и рассмотрели вопрос создания программы софинансирования лечения бесплодия. Консультации по данному вопросу продолжаются в активном режиме.