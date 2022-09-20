https://sputnik-georgia.ru/20220920/v-kutaisi-idet-spetsoperatsiya---v-bank-gruzii-vorvalsya-vooruzhennyy-grabitel-270590316.html

В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель

В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель

По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T12:02+0400

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грузия

ограбление

"банк грузии"

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель, сообщает "Рустави 2".Спецоперация проходит на улице Руставели. По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании. В данное время правоохранители перекрыли периметр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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грузия, ограбление, "банк грузии", кутаиси, происшествия, новости, ограбление "банка грузии" в кутаиси