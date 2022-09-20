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В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель
В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель
По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:02+0400
2022-09-20T12:02+0400
2022-09-20T12:57+0400
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ограбление "банка грузии" в кутаиси
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель, сообщает "Рустави 2".Спецоперация проходит на улице Руставели. По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании. В данное время правоохранители перекрыли периметр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, ограбление, "банк грузии", кутаиси, происшествия, новости, ограбление "банка грузии" в кутаиси
грузия, ограбление, "банк грузии", кутаиси, происшествия, новости, ограбление "банка грузии" в кутаиси
В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель
12:02 20.09.2022 (обновлено: 12:57 20.09.2022)
По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель, сообщает "Рустави 2".
Спецоперация проходит на улице Руставели. По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании.
В данное время правоохранители перекрыли периметр.