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Полиция освободила двух женщин из захваченного в Кутаиси банка – СМИ
https://sputnik-georgia.ru/20220920/v-kutaisi-idet-spetsoperatsiya---v-bank-gruzii-vorvalsya-vooruzhennyy-grabitel-270590316.html
В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель
В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель
По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:02+0400
2022-09-20T12:57+0400
грузия
ограбление
"банк грузии"
кутаиси
происшествия
новости
ограбление "банка грузии" в кутаиси
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель, сообщает "Рустави 2".Спецоперация проходит на улице Руставели. По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании. В данное время правоохранители перекрыли периметр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, ограбление, "банк грузии", кутаиси, происшествия, новости, ограбление "банка грузии" в кутаиси
грузия, ограбление, "банк грузии", кутаиси, происшествия, новости, ограбление "банка грузии" в кутаиси

В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель

12:02 20.09.2022 (обновлено: 12:57 20.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПолицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В Кутаиси идет спецоперация – в "Банк Грузии" ворвался вооруженный грабитель, сообщает "Рустави 2".
Спецоперация проходит на улице Руставели. По неподтвержденной информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании.
В данное время правоохранители перекрыли периметр.
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