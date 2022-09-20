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В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси остается 12 заложников – МВД
В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси остается 12 заложников – МВД
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T13:32+0400
2022-09-20T13:32+0400
2022-09-20T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси (регион Имерети) остается 12 заложников, говорится в заявлении МВД.В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель в камуфляже и в балаклаве ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". Грабитель требует 2 миллиона долларов в течение трех часов.Злоумышленник, предположительно, заложил взрывчатку в здании филиала. У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.МВД Грузии возбудило уголовное по четырем статьям УК Грузии – по факту нападения на один из филиалов "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника в целях терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов. МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, ограбление "банка грузии" в кутаиси, ограбление, новости, происшествия, кутаиси, "банк грузии"
В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси остается 12 заложников – МВД
13:32 20.09.2022 (обновлено: 14:01 20.09.2022)
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии"
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси (регион Имерети) остается 12 заложников, говорится в заявлении МВД.
В Кутаиси идет спецоперация – вооруженный грабитель в камуфляже и в балаклаве ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". Грабитель требует 2 миллиона долларов в течение трех часов.
"Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения", – отмечается в заявлении.
Злоумышленник, предположительно, заложил взрывчатку в здании филиала. У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.
МВД Грузии возбудило уголовное по четырем статьям УК Грузии – по факту нападения на один из филиалов "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника в целях терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.
МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.