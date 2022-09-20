https://sputnik-georgia.ru/20220920/vertolet-dengi-udochka---trebovaniya-grabitelya-banka-gruzii--270599102.html
Вертолет, деньги, рация – требования грабителя "Банка Грузии"
Вертолет, деньги, рация – требования грабителя "Банка Грузии"
Требования злоумышленника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T13:57+0400
2022-09-20T13:57+0400
2022-09-20T14:57+0400
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"банк грузии"
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Предполагаемый грабитель из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) назвал новые требования – теперь помимо 2 миллионов долларов он хочет вертолет, рацию и флаг России.Требования злоумышленника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети. Также из обнародованных видео стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером и в случае открытия двери произойдет взрыв.Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.Судя по распространенным в сети кадрам, грабитель в камуфляже и в балаклаве.В захваченном банке к этому времени остается 12 заложников. Две женщин были освобождены. У банка мобилизованы подразделения МВД Грузии. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".
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грузия, новости, происшествия, имерети, "банк грузии", ограбление
грузия, новости, происшествия, имерети, "банк грузии", ограбление
Вертолет, деньги, рация – требования грабителя "Банка Грузии"
13:57 20.09.2022 (обновлено: 14:57 20.09.2022)
Требования злоумышленника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Предполагаемый грабитель из "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети) назвал новые требования – теперь помимо 2 миллионов долларов он хочет вертолет, рацию и флаг России.
Требования злоумышленника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети.
Также из обнародованных видео стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером и в случае открытия двери произойдет взрыв.
Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.
Судя по распространенным в сети кадрам, грабитель в камуфляже и в балаклаве.
В захваченном банке к этому времени остается 12 заложников. Две женщин были освобождены.
У банка мобилизованы подразделения МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".