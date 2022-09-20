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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
За восемь месяцев больше всего вырос экспорт электроэнергии – аж на 398,5% 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T10:42+0400
2022-09-20T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,6 миллиарда долларов – примерно на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 8 миллиардов долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше, чем за январь-август 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-августе 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии – на 398,5%, азотных удобрений – на 239%, драгоценных металлов и концентратов – на 125,4%, легковых авто – на 67,3%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 27,8%, спиртных напитков – на 1,5%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт строительно-дорожной техники – на 94,4%, изделий из стали – на 93,6% и нефтепродуктов – на 77,4%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за восемь месяцев 2022 года составил порядка1,8 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния, говорится в материалах "Сакстат".
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

10:42 20.09.2022
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время
Батумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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За восемь месяцев больше всего вырос экспорт электроэнергии – аж на 398,5%
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,6 миллиарда долларов – примерно на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2022 года

Показатель

Объем,

млн долларов

Рост,

%

Экспорт

3 571,4

36,9

Импорт

8 364,9

36,5

Всего

11 936,4

36,6

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 8 миллиардов долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше, чем за январь-август 2021 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров, январь-август 2022 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

Медные руды и концентраты

683,8

32,0

Легковые автомобили

490,8

67,3

Ферросплавы

371,6

40,0

Азотные удобрения

192,7

239,0

Вино

146,4

1,2

В январе-августе 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии – на 398,5%, азотных удобрений – на 239%, драгоценных металлов и концентратов – на 125,4%, легковых авто – на 67,3%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 27,8%, спиртных напитков – на 1,5%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров, январь-август 2022 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

Легковые автомобили

940,4

58,1

Нефтепродукты

872,7

77,4

Медные руды и концентраты

531,4

19,2

Лекарства

268,5

16,6

Газ

261,6

35,5

За отчетный период больше всего вырос импорт строительно-дорожной техники – на 94,4%, изделий из стали – на 93,6% и нефтепродуктов – на 77,4%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за восемь месяцев 2022 года составил порядка1,8 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Грузии, январь-август 2022 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение

%

Турция

1 788,8

38,9

Россия

1 477,7

46,0

Китай

1 226,6

30,3

Азербайджан

843,3

22,2

США

760,4

48,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния, говорится в материалах "Сакстат".
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