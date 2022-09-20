Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время
© photo: Sputnik / Stringer
За восемь месяцев больше всего вырос экспорт электроэнергии – аж на 398,5%
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,6 миллиарда долларов – примерно на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-август 2022 года
Показатель
Объем,
млн долларов
Рост,
%
Экспорт
3 571,4
36,9
Импорт
8 364,9
36,5
Всего
11 936,4
36,6
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 8 миллиардов долларов, что на 36,5% больше данных за январь-август 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2022 года составил 4,8 миллиарда долларов, что на 36,2% больше, чем за январь-август 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров, январь-август 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
Медные руды и концентраты
683,8
32,0
Легковые автомобили
490,8
67,3
Ферросплавы
371,6
40,0
Азотные удобрения
192,7
239,0
Вино
146,4
1,2
В январе-августе 2022 года больше всего вырос экспорт электроэнергии – на 398,5%, азотных удобрений – на 239%, драгоценных металлов и концентратов – на 125,4%, легковых авто – на 67,3%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 27,8%, спиртных напитков – на 1,5%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров, январь-август 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
Легковые автомобили
940,4
58,1
Нефтепродукты
872,7
77,4
Медные руды и концентраты
531,4
19,2
Лекарства
268,5
16,6
Газ
261,6
35,5
За отчетный период больше всего вырос импорт строительно-дорожной техники – на 94,4%, изделий из стали – на 93,6% и нефтепродуктов – на 77,4%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за восемь месяцев 2022 года составил порядка1,8 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Грузии, январь-август 2022 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение
%
Турция
1 788,8
38,9
Россия
1 477,7
46,0
Китай
1 226,6
30,3
Азербайджан
843,3
22,2
США
760,4
48,8
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния, говорится в материалах "Сакстат".