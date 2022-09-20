https://sputnik-georgia.ru/20220920/vooruzhennoe-napadenie-na-bank--mvd-gruzii-sdelalo-zayavlenie-270591028.html
Вооруженное нападение на банк – МВД Грузии сделало заявление
Вооруженное нападение на банк – МВД Грузии сделало заявление
МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T12:18+0400
2022-09-20T12:18+0400
2022-09-20T12:56+0400
новости
происшествия
грузия
кутаиси
"банк грузии"
ограбление
ограбление "банка грузии" в кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси – по предварительной информации, в банк ворвался вооруженный человек, говорится в заявлении на сайте ведомства.По данным СМИ, вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти человек. Также по неподтвержденным данным, грабитель требует 2 миллиона лари. Очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел прежде чем взять находящихся в банке в заложники. Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, кутаиси, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси
новости, происшествия, грузия, кутаиси, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси
Вооруженное нападение на банк – МВД Грузии сделало заявление
12:18 20.09.2022 (обновлено: 12:56 20.09.2022)
МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси – по предварительной информации, в банк ворвался вооруженный человек, говорится в заявлении на сайте ведомства.
По данным СМИ, вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти человек.
Также по неподтвержденным данным, грабитель требует 2 миллиона лари.
Очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел прежде чем взять находящихся в банке в заложники.
Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.
На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.
МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.