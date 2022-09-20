https://sputnik-georgia.ru/20220920/vooruzhennoe-napadenie-na-bank--mvd-gruzii-sdelalo-zayavlenie-270591028.html

Вооруженное нападение на банк – МВД Грузии сделало заявление

Вооруженное нападение на банк – МВД Грузии сделало заявление

МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T12:18+0400

2022-09-20T12:18+0400

2022-09-20T12:56+0400

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии мобилизованы у банка на проспекте Руставели в Кутаиси – по предварительной информации, в банк ворвался вооруженный человек, говорится в заявлении на сайте ведомства.По данным СМИ, вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти человек. Также по неподтвержденным данным, грабитель требует 2 миллиона лари. Очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел прежде чем взять находящихся в банке в заложники. Согласно заявлению МВД, как только полиция получила уведомление о нападении, территория вокруг места происшествия немедленно была оцеплена.На данном этапе мобилизованные правоохранители проводят все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия, сказано в сообщении.МВД призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям находящихся на месте полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

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новости, происшествия, грузия, кутаиси, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси