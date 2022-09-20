https://sputnik-georgia.ru/20220920/vremya-isteklo-chto-predprinyal-zakhvatchik-filiala-banka-gruzii-270604531.html

Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?

Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?

Для выполнения своих условий захватчик отвел время до 15:00 по тбилисскому времени 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T15:04+0400

2022-09-20T15:04+0400

2022-09-20T15:25+0400

грузия

новости

происшествия

имерети

кутаиси

"банк грузии"

ограбление "банка грузии" в кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270599534_0:65:2235:1322_1920x0_80_0_0_b0608e897b76d2cd3e4ac36a7ff1212c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Истекает время, данное захватчиком филиала "Банка Грузии" в Кутаиси, для выполнения его условий.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Две женщин были освобождены.Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Для выполнения своих условий он отвел властям время до 15:00 по тбилисскому времени.Пока злоумышленник не предпринял никаких действий. Никакой информации о возможном выполнении условий грабителя также не сообщается.Из обнародованных ранее видео в соцсетях стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером, и в случае открытия двери произойдет взрыв.Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.У банка мобилизованы подразделения МВД Грузии.Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, имерети, кутаиси, "банк грузии", ограбление "банка грузии" в кутаиси