https://sputnik-georgia.ru/20220920/vremya-isteklo-chto-predprinyal-zakhvatchik-filiala-banka-gruzii-270604531.html
Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?
Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?
Для выполнения своих условий захватчик отвел время до 15:00 по тбилисскому времени 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Истекает время, данное захватчиком филиала "Банка Грузии" в Кутаиси, для выполнения его условий.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Две женщин были освобождены.Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Для выполнения своих условий он отвел властям время до 15:00 по тбилисскому времени.Пока злоумышленник не предпринял никаких действий. Никакой информации о возможном выполнении условий грабителя также не сообщается.Из обнародованных ранее видео в соцсетях стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером, и в случае открытия двери произойдет взрыв.Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.У банка мобилизованы подразделения МВД Грузии.Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, кутаиси, "банк грузии", ограбление "банка грузии" в кутаиси
Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?
15:04 20.09.2022 (обновлено: 15:25 20.09.2022)
Для выполнения своих условий захватчик отвел время до 15:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Истекает время, данное захватчиком филиала "Банка Грузии" в Кутаиси, для выполнения его условий.
Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Две женщин были освобождены.
Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России. Для выполнения своих условий он отвел властям время до 15:00 по тбилисскому времени.
Пока злоумышленник не предпринял никаких действий. Никакой информации о возможном выполнении условий грабителя также не сообщается.
Из обнародованных ранее видео в соцсетях стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой лазером, и в случае открытия двери произойдет взрыв.
Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже предполагаемого грабителя, а в руках у него, предположительно, механизм запуска.
У банка мобилизованы подразделения МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по четырем статьям УК Грузии – "Нападение на банк", "Террористический акт", "Захват заложников в целях терроризма", а также "Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов".