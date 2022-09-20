https://sputnik-georgia.ru/20220920/zakhvat-banka-gruzii-v-kutaisi---v-zdanii-predpolozhitelno-est-vzryvchatka-270596123.html

Захват "Банка Грузии" в Кутаиси – в здании, предположительно, есть взрывчатка

Захват "Банка Грузии" в Кутаиси – в здании, предположительно, есть взрывчатка

В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T13:32+0400

2022-09-20T13:32+0400

2022-09-20T13:51+0400

грузия

происшествия

новости

кутаиси

имерети

"банк грузии"

ограбление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270597861_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_0072047d4159c06f1688dc7694117ee8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Злоумышленник, предположительно, заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети).Мужчина потребовал, чтобы ему в течение трех часов принесли 2 миллиона долларов. Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка.На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве.В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек. К этому времени полиция освободила двух женщин.У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.МВД призывает представителей СМИ и граждан, которые находятся неподалеку, соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полицейских.

кутаиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кутаиси, имерети, "банк грузии", ограбление