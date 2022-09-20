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Захват "Банка Грузии" в Кутаиси – в здании, предположительно, есть взрывчатка
Захват "Банка Грузии" в Кутаиси – в здании, предположительно, есть взрывчатка
В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T13:32+0400
2022-09-20T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Злоумышленник, предположительно, заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети).Мужчина потребовал, чтобы ему в течение трех часов принесли 2 миллиона долларов. Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка.На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве.В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек. К этому времени полиция освободила двух женщин.У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.МВД призывает представителей СМИ и граждан, которые находятся неподалеку, соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полицейских.
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, имерети, "банк грузии", ограбление
грузия, происшествия, новости, кутаиси, имерети, "банк грузии", ограбление
Захват "Банка Грузии" в Кутаиси – в здании, предположительно, есть взрывчатка
13:32 20.09.2022 (обновлено: 13:51 20.09.2022)
В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Злоумышленник, предположительно, заложил взрывчатку в здании филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси (регион Имерети).
Мужчина потребовал, чтобы ему в течение трех часов принесли 2 миллиона долларов.
Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка.
На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве.
В момент захвата в банке, по предварительным данным, находились около десяти человек. К этому времени полиция освободила двух женщин.
У захваченного филиала "Банка Грузии" мобилизованы подразделения МВД Грузии.
МВД призывает представителей СМИ и граждан, которые находятся неподалеку, соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полицейских.