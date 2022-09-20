https://sputnik-georgia.ru/20220920/zakhvat-zalozhnikov-v-kutaisi-grabitel-banka-c-granatoy-trebuet-vykup---video-270606014.html

Захват заложников в Кутаиси: грабитель банка c гранатой требует выкуп – видео

Захват заложников в Кутаиси: грабитель банка c гранатой требует выкуп – видео

Грабитель отделения "Сакартвелос банки" в Кутаиси одет в камуфляж и балаклаву. Похожие на взрывчатку устройства закреплены на одежде преступника, а в руках у... 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T15:34+0400

2022-09-20T15:34+0400

2022-09-20T15:42+0400

видео

мультимедиа

кутаиси

"банк грузии"

ограбление

преступность в грузии

происшествия

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270605840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd89bc3054997e44f3905565507f0e5d.jpg

В соцсети уже распространились кадры из внутренних помещений банка после захвата. Грабитель уже назвал новые требования – теперь, помимо двух миллионов долларов, он хочет вертолет, рацию и флаг России. Требования преступника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети.Также из обнародованных видео стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой и в случае открытия двери произойдет взрыв.В захваченном банке к этому времени остается 12 заложников. Две женщин были освобождены. Территория вокруг банка оцеплена полицией, у входа в банк дежурит спецназ.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, кутаиси, "банк грузии", ограбление, преступность в грузии, происшествия, видео-новости из грузии, видео