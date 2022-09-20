https://sputnik-georgia.ru/20220920/zakhvat-zalozhnikov-v-kutaisi-grabitel-banka-c-granatoy-trebuet-vykup---video-270606014.html
Захват заложников в Кутаиси: грабитель банка c гранатой требует выкуп – видео
Захват заложников в Кутаиси: грабитель банка c гранатой требует выкуп – видео
Грабитель отделения "Сакартвелос банки" в Кутаиси одет в камуфляж и балаклаву. Похожие на взрывчатку устройства закреплены на одежде преступника, а в руках у... 20.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-20T15:34+0400
2022-09-20T15:34+0400
2022-09-20T15:42+0400
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В соцсети уже распространились кадры из внутренних помещений банка после захвата. Грабитель уже назвал новые требования – теперь, помимо двух миллионов долларов, он хочет вертолет, рацию и флаг России. Требования преступника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети.Также из обнародованных видео стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой и в случае открытия двери произойдет взрыв.В захваченном банке к этому времени остается 12 заложников. Две женщин были освобождены. Территория вокруг банка оцеплена полицией, у входа в банк дежурит спецназ.
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видео, мультимедиа, кутаиси, "банк грузии", ограбление, преступность в грузии, происшествия, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, кутаиси, "банк грузии", ограбление, преступность в грузии, происшествия, видео-новости из грузии, видео
Захват заложников в Кутаиси: грабитель банка c гранатой требует выкуп – видео
15:34 20.09.2022 (обновлено: 15:42 20.09.2022)
Грабитель отделения "Сакартвелос банки" в Кутаиси одет в камуфляж и балаклаву. Похожие на взрывчатку устройства закреплены на одежде преступника, а в руках у него, предположительно, механизм запуска
В соцсети уже распространились кадры из внутренних помещений банка после захвата. Грабитель уже назвал новые требования – теперь, помимо двух миллионов долларов, он хочет вертолет, рацию и флаг России. Требования преступника озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсети.
Также из обнародованных видео стало известно, что грабитель, предположительно, заложил взрывчатку в здании этого филиала "Банка Грузии". Один из заложников под диктовку злоумышленника говорит, что заминированы входные двери. Взрывные устройства, предположительно, связаны между собой и в случае открытия двери произойдет взрыв.
В захваченном банке к этому времени остается 12 заложников. Две женщин были освобождены. Территория вокруг банка оцеплена полицией, у входа в банк дежурит спецназ.