https://sputnik-georgia.ru/20220921/bolshe-strit-arta-v-tbilisi-vlasti-vydelyat-polmilliona-dlya-podderzhki-ulichnogo-iskusstva-270649048.html

Больше стрит-арта в Тбилиси: власти выделят полмиллиона для поддержки уличного искусства

Больше стрит-арта в Тбилиси: власти выделят полмиллиона для поддержки уличного искусства

В рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T17:17+0400

2022-09-21T17:17+0400

2022-09-21T17:17+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

берлин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267139476_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_76c651b0d1fd80ab03a4224e88b847b2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171, 4 тысячи долларов) для поддержки уличного искусства, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам мэра, в рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками. Эти работы не только украшают город, но и помогают начинающим или опытным деятелям искусства поделиться своим творчеством и видением, считает Каладзе.По его словам Каладзе, в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов). Сейчас этому направлению выделено гораздо больше средств.Каладзе поручил своим заместителям больше поощрять уличное искусство и провести встречу с молодыми деятелями искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, берлин