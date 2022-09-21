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Больше стрит-арта в Тбилиси: власти выделят полмиллиона для поддержки уличного искусства
Больше стрит-арта в Тбилиси: власти выделят полмиллиона для поддержки уличного искусства
В рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T17:17+0400
2022-09-21T17:17+0400
2022-09-21T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171, 4 тысячи долларов) для поддержки уличного искусства, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам мэра, в рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками. Эти работы не только украшают город, но и помогают начинающим или опытным деятелям искусства поделиться своим творчеством и видением, считает Каладзе.По его словам Каладзе, в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов). Сейчас этому направлению выделено гораздо больше средств.Каладзе поручил своим заместителям больше поощрять уличное искусство и провести встречу с молодыми деятелями искусства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, берлин
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, берлин
Больше стрит-арта в Тбилиси: власти выделят полмиллиона для поддержки уличного искусства
В рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171, 4 тысячи долларов) для поддержки уличного искусства, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, в рамках поддержки уличного искусства в столице разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками. Эти работы не только украшают город, но и помогают начинающим или опытным деятелям искусства поделиться своим творчеством и видением, считает Каладзе.
"Мы приветствуем и поддерживаем это... Мы готовы выделить 500 тысяч лари, чтобы Тбилиси стал еще более разноцветным. А молодым дать возможность развития своего таланта", - заявил Каладзе.
По его словам Каладзе, в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов). Сейчас этому направлению выделено гораздо больше средств.
Каладзе поручил своим заместителям больше поощрять уличное искусство и провести встречу с молодыми деятелями искусства.