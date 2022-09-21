https://sputnik-georgia.ru/20220921/ekonomist-mitrakhovich-rasskazal-o-realnom-znachenii-evropeyskikh-gazokhranilisch---video-270628726.html

Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ - видео

Экономист Митрахович рассказал о реальном значении европейских газохранилищ - видео

Важность подземных газовых хранилищ в борьбе с энергетическим кризисом в Европе сильно преувеличена, ведь они используются параллельно с обычными поставками, и... 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T12:26+0400

2022-09-21T12:26+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Сколько ЕС сможет продержаться без газа из России на самом деле? Что будет с Европой, если подачу газа прекратит и Норвегия? Что будет с ценами на энергоносители дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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