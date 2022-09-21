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Фестиваль сыра и аджики пройдет в парке Мтацминда
Фестиваль сыра и аджики пройдет в парке Мтацминда
Грузия издавна славится вкуснейшими сырами и самой пикантной аджикой 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T11:11+0400
2022-09-21T11:11+0400
2022-09-21T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тбилисский парк Мтацминда приглашает гурманов и не только на традиционный фестиваль аджики и сыра 24 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.На мероприятии будет представлены многообразные виды сыров из разных уголков Грузии. Также на ярмарке можно будет познакомиться с различными специфическими специями и, конечно же, с аджикой.Кроме этого, гости смогут насладиться приятной музыкой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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фестиваль аджика, грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы , парк мтацминда, культурная жизнь грузии
фестиваль аджика, грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы , парк мтацминда, культурная жизнь грузии
Фестиваль сыра и аджики пройдет в парке Мтацминда
Грузия издавна славится вкуснейшими сырами и самой пикантной аджикой
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тбилисский парк Мтацминда приглашает гурманов и не только на традиционный фестиваль аджики и сыра 24 сентября, говорится в сообщении организаторов в соцсети.
На мероприятии будет представлены многообразные виды сыров из разных уголков Грузии. Также на ярмарке можно будет познакомиться с различными специфическими специями и, конечно же, с аджикой.
Кроме этого, гости смогут насладиться приятной музыкой. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12 до 18:00.