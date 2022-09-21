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Глава "Грузинской мечты" назвал оскорбительным заявление посла США

Глава "Грузинской мечты" назвал оскорбительным заявление посла США

Депутаты избраны народом Грузии, поэтому оскорбительные высказывания в их адрес неприемлемы, уверен Кобахидзе 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T13:48+0400

2022-09-21T13:48+0400

2022-09-21T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным заявление посла США в Грузии Келли Дегнан в адрес депутатов, покинувших ряды партии власти.Дегнан назвала ложью и дезинформацией заявления депутатов парламента Грузии Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили, в которых была критика в адрес посольства и главы дипмиссии США. По словам Кобахидзе, многие не смогут похвастается тем, что сделал Субари, когда при прежней власти был Народным защитником Грузии, и "в самое критическое время противостоял режиму". Как отметил Кобахидзе, Кавелашвили – это человек, который всегда был верным принципам. А Хундадзе и Мачарашвили он назвал борцами."Если бы мы думали, что эти люди действительно распространяют ложь и дезинформацию, то, безусловно, мы полностью бы отмежевались по содержанию. Но реально дело не в этом", – добавил он.В конце июня Субари, Хундадзе, Кавелашвили и Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Позже они основали общественное движение "Сила народа".Ранее покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали посла США в Грузии Келли Дегнан открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Тем не менее ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, созар субари, сша, тбилиси, украина, грузинская мечта