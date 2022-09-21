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Из Батуми до Ахалцихе кратчайшим путем – дорога ремонтируется в активном режиме
Из Батуми до Ахалцихе кратчайшим путем – дорога ремонтируется в активном режиме
Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию кратчайшей дорогой 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:22+0400
2022-09-21T10:22+0400
2022-09-21T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Реконструкция участка Хуло-Зарзма автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе продолжается в активном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Проект финансируется Кувейтским фондом, и он разделен на два этапа. В целом проект предусматривает реконструкцию 42-километровой дороги.В рамках реконструкции участка Хуло-Зарзма будет проведен двухлинейный асфальтобетонный покров. На данном этапе идет обустройство покрова дороги, мостов и других искусственных сооружений. Стоимость работ достигает более 95,6 миллиона лари (31,8 миллиона долларов).Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию кратчайшей дорогой. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района.Благодаря обновленной дороге время из Батуми до Ахалцихе, которое занимает два часа, сократится на 1,5 часа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, батуми, ахалцихе, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, туризм, батуми, ахалцихе, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Из Батуми до Ахалцихе кратчайшим путем – дорога ремонтируется в активном режиме
Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию кратчайшей дорогой
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Реконструкция участка Хуло-Зарзма автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе продолжается в активном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Проект финансируется Кувейтским фондом, и он разделен на два этапа. В целом проект предусматривает реконструкцию 42-километровой дороги.
В рамках реконструкции участка Хуло-Зарзма будет проведен двухлинейный асфальтобетонный покров. На данном этапе идет обустройство покрова дороги, мостов и других искусственных сооружений. Стоимость работ достигает более 95,6 миллиона лари (31,8 миллиона долларов).
Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию кратчайшей дорогой. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района.
Благодаря обновленной дороге время из Батуми до Ахалцихе, которое занимает два часа, сократится на 1,5 часа.