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К снежней зиме готовы: автопарк Аджарии пополнился новой спецтехникой - ФОТО

К снежней зиме готовы: автопарк Аджарии пополнился новой спецтехникой - ФОТО

Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T19:19+0400

2022-09-21T19:19+0400

2022-09-21T19:19+0400

департамент автомобильных дорог

аджария

мамука турманидзе

новости

экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Муниципалитетам региона Аджарии передали пять единиц новой спецтехники, необходимой для дорожной инфраструктуры в зимний сезон, сообщает Департамент автомобильных дорог Аджарии.Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари (367 тысяч долларов). Новые машины подключатся к работам по очистке дорог.Министр финансов и экономики Аджарской АР Джаба Путкарадзе вместе с мэрами муниципалитетов и начальником департамента автомобильных дорог Мамукой Турманидзе ознакомился с работой новой техники, необходимой для снежно-оползневых процессов.По информации ведомства, в настоящее время 80 единиц спецтехники Департамента автомобильных дорог выполняют различные виды дорожных работ в муниципалитетах Аджарии.Кроме того, для дорожно-инфраструктурных работ в этом году планируется закупить дополнительно пять единиц новой техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

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департамент автомобильных дорог, аджария, мамука турманидзе, новости, экономика, грузия