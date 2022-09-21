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К снежней зиме готовы: автопарк Аджарии пополнился новой спецтехникой - ФОТО
К снежней зиме готовы: автопарк Аджарии пополнился новой спецтехникой - ФОТО
Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T19:19+0400
2022-09-21T19:19+0400
2022-09-21T19:19+0400
департамент автомобильных дорог
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мамука турманидзе
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Муниципалитетам региона Аджарии передали пять единиц новой спецтехники, необходимой для дорожной инфраструктуры в зимний сезон, сообщает Департамент автомобильных дорог Аджарии.Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари (367 тысяч долларов). Новые машины подключатся к работам по очистке дорог.Министр финансов и экономики Аджарской АР Джаба Путкарадзе вместе с мэрами муниципалитетов и начальником департамента автомобильных дорог Мамукой Турманидзе ознакомился с работой новой техники, необходимой для снежно-оползневых процессов.По информации ведомства, в настоящее время 80 единиц спецтехники Департамента автомобильных дорог выполняют различные виды дорожных работ в муниципалитетах Аджарии.Кроме того, для дорожно-инфраструктурных работ в этом году планируется закупить дополнительно пять единиц новой техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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департамент автомобильных дорог, аджария, мамука турманидзе, новости, экономика, грузия
департамент автомобильных дорог, аджария, мамука турманидзе, новости, экономика, грузия
К снежней зиме готовы: автопарк Аджарии пополнился новой спецтехникой - ФОТО
Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Муниципалитетам региона Аджарии передали пять единиц новой спецтехники, необходимой для дорожной инфраструктуры в зимний сезон, сообщает Департамент автомобильных дорог Аджарии.
Общая стоимость спецтехники составляет более одного миллиона лари (367 тысяч долларов). Новые машины подключатся к работам по очистке дорог.
Министр финансов и экономики Аджарской АР Джаба Путкарадзе вместе с мэрами муниципалитетов и начальником департамента автомобильных дорог Мамукой Турманидзе ознакомился с работой новой техники, необходимой для снежно-оползневых процессов.
По информации ведомства, в настоящее время 80 единиц спецтехники Департамента автомобильных дорог выполняют различные виды дорожных работ в муниципалитетах Аджарии.
Кроме того, для дорожно-инфраструктурных работ в этом году планируется закупить дополнительно пять единиц новой техники.