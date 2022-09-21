https://sputnik-georgia.ru/20220921/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--svezhaya-statistika-270651213.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика
Импорт пшеницы из России в Грузию вырос почти в 13 раз, а импорт газа сократился на 31,8% 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T18:43+0400
2022-09-21T18:43+0400
2022-09-21T18:43+0400
экономика
грузия
новости
тбилиси
национальная служба статистики грузии "сакстат"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,5 миллиарда долларов, при этом экспорт из Грузии в Россию увеличился на 8,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-август 2022 года вывезли 52,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 50,8 тысячи тонн ферросплавов, почти 33,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 6 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом более 118 тысяч тонн, согласно данным "Сакстат".Из России также завезли около 340,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 167,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 16,5 тысячи тонн маргарина и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_340ee995c1002fb12a23a8865a1c6a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, тбилиси, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
экономика, грузия, новости, тбилиси, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика
Импорт пшеницы из России в Грузию вырос почти в 13 раз, а импорт газа сократился на 31,8%
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,5 миллиарда долларов, при этом экспорт из Грузии в Россию увеличился на 8,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-август 2022 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
409,3
8,5
Импорт
1 068,5
68,3
Всего
1 477,7
46,0
Из Грузии в РФ за январь-август 2022 года вывезли 52,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 50,8 тысячи тонн ферросплавов, почти 33,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 6 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-август 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Ферросплавы
101,1
-1,3
Вино
90,4
8,7
Легковые автомобили
34,3
215,5
Спиртные напитки
34,1
59,0
Минеральные воды
28,6
-31,1
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом более 118 тысяч тонн, согласно данным
"Сакстат".
Из России также завезли около 340,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 167,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 16,5 тысячи тонн маргарина и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров, январь-август 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Нефтепродукты
337,2
301,3
Газ
44,6
-31,8
Пшеничная мука
44,4
1 184,4
Кокс
43,7
198,9
Маргарин
29,2
550,6
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.