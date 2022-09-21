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Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика
Импорт пшеницы из России в Грузию вырос почти в 13 раз, а импорт газа сократился на 31,8% 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,5 миллиарда долларов, при этом экспорт из Грузии в Россию увеличился на 8,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-август 2022 года вывезли 52,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 50,8 тысячи тонн ферросплавов, почти 33,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 6 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом более 118 тысяч тонн, согласно данным "Сакстат".Из России также завезли около 340,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 167,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 16,5 тысячи тонн маргарина и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, тбилиси, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
экономика, грузия, новости, тбилиси, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия

Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика

18:43 21.09.2022
© photo: Sputnik / StringerГрузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Импорт пшеницы из России в Грузию вырос почти в 13 раз, а импорт газа сократился на 31,8%
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,5 миллиарда долларов, при этом экспорт из Грузии в Россию увеличился на 8,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-август 2022 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

409,3

8,5

Импорт

1 068,5

68,3

Всего

1 477,7

46,0

Из Грузии в РФ за январь-август 2022 года вывезли 52,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 50,8 тысячи тонн ферросплавов, почти 33,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 6 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-август 2022 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Ферросплавы

101,1

-1,3

Вино

90,4

8,7

Легковые автомобили

34,3

215,5

Спиртные напитки

34,1

59,0

Минеральные воды

28,6

-31,1

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом более 118 тысяч тонн, согласно данным "Сакстат".
Из России также завезли около 340,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 167,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 16,5 тысячи тонн маргарина и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров, январь-август 2022 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Нефтепродукты

337,2

301,3

Газ

44,6

-31,8

Пшеничная мука

44,4

1 184,4

Кокс

43,7

198,9

Маргарин

29,2

550,6

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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