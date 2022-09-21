https://sputnik-georgia.ru/20220921/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--svezhaya-statistika-270651213.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – свежая статистика

Импорт пшеницы из России в Грузию вырос почти в 13 раз, а импорт газа сократился на 31,8% 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T18:43+0400

2022-09-21T18:43+0400

2022-09-21T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил около 1,5 миллиарда долларов, при этом экспорт из Грузии в Россию увеличился на 8,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-август 2022 года вывезли 52,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 50,8 тысячи тонн ферросплавов, почти 33,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 6 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом более 118 тысяч тонн, согласно данным "Сакстат".Из России также завезли около 340,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 167,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 16,5 тысячи тонн маргарина и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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