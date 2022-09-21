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Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото
Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото
Операция по освобождению заложников в городе Кутаиси завершилась благополучно, напавший на филиал "Банка Грузии" был арестован. Смотрите в фотоленте "Sputnik... 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:29+0400
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Совершивший нападение на "Банк Грузии" преступник удерживал 14 человек, угрожая взорвать здание. Все захваченные им люди были освобождены. Напавший 37-летний мужчина арестован. Как выяснилось, у него были крупные долги после проигрыша в казино.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, происшествия, кутаиси, преступность в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, происшествия, кутаиси, преступность в грузии, фото
Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото 10:29 21.09.2022 (обновлено: 10:36 21.09.2022)
Операция по освобождению заложников в городе Кутаиси завершилась благополучно, напавший на филиал "Банка Грузии" был арестован. Смотрите в фотоленте "Sputnik Грузия", как выглядели помещения банка после нападения
Совершивший нападение на "Банк Грузии" преступник удерживал 14 человек, угрожая взорвать здание. Все захваченные им люди были освобождены. Напавший 37-летний мужчина арестован. Как выяснилось, у него были крупные долги после проигрыша в казино.
© photo: Sputnik / Stringer
Полицейские вывели преступника, не сняв с него маску. Так и усадили его в полицейский автомобиль
Полицейские вывели преступника, не сняв с него маску. Так и усадили его в полицейский автомобиль
© photo: Sputnik / Stringer
Все здание и прилегающая территория были оцеплены полицией во время проведения спецоперации
Все здание и прилегающая территория были оцеплены полицией во время проведения спецоперации
© photo: Sputnik / Stringer
Когда преступника выводили, люди, собравшиеся у здания банка, аплодировали полиции
Когда преступника выводили, люди, собравшиеся у здания банка, аплодировали полиции
© photo: Sputnik / Stringer
После задержания преступника удалось получить снимки внутренних помещений банка
После задержания преступника удалось получить снимки внутренних помещений банка
© photo: Sputnik / Stringer
Действительно, напавший установил устройства со взрывчаткой, которые грозил подорвать в случае начала штурма
Действительно, напавший установил устройства со взрывчаткой, которые грозил подорвать в случае начала штурма
© photo: Sputnik / Stringer
Вот так выглядело одно из устройств со взрывчаткой, которые преступник установил в здании
Вот так выглядело одно из устройств со взрывчаткой, которые преступник установил в здании
© photo: Sputnik / Stringer
После задержания на месте преступления остались вещи нападавшего, они будут приобщены к делу как улики
После задержания на месте преступления остались вещи нападавшего, они будут приобщены к делу как улики
© photo: Sputnik / Stringer
Например, вот этот нож, которым преступник угрожал заложникам
Например, вот этот нож, которым преступник угрожал заложникам
© photo: Sputnik / Stringer
Филиалы "Банка Грузии" в разных городах страны уже не первый раз становятся целью грабителей. Почему именно "Банк Грузии" вызывает такой интерес преступников?
Филиалы "Банка Грузии" в разных городах страны уже не первый раз становятся целью грабителей. Почему именно "Банк Грузии" вызывает такой интерес преступников?
© photo: Sputnik / Stringer
В то же время полиция провела еще одну успешную спецоперацию. Многие думали, что штурм будет ночью, но уже вечером во вторник напавший был арестован, а все заложники освобождены
В то же время полиция провела еще одну успешную спецоперацию. Многие думали, что штурм будет ночью, но уже вечером во вторник напавший был арестован, а все заложники освобождены