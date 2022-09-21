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Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото
Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото
Операция по освобождению заложников в городе Кутаиси завершилась благополучно, напавший на филиал "Банка Грузии" был арестован. Смотрите в фотоленте "Sputnik... 21.09.2022, Sputnik Грузия
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Совершивший нападение на "Банк Грузии" преступник удерживал 14 человек, угрожая взорвать здание. Все захваченные им люди были освобождены. Напавший 37-летний мужчина арестован. Как выяснилось, у него были крупные долги после проигрыша в казино.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, происшествия, кутаиси, преступность в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, происшествия, кутаиси, преступность в грузии, фото

Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото

10:29 21.09.2022 (обновлено: 10:36 21.09.2022)
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Операция по освобождению заложников в городе Кутаиси завершилась благополучно, напавший на филиал "Банка Грузии" был арестован. Смотрите в фотоленте "Sputnik Грузия", как выглядели помещения банка после нападения
Совершивший нападение на "Банк Грузии" преступник удерживал 14 человек, угрожая взорвать здание. Все захваченные им люди были освобождены. Напавший 37-летний мужчина арестован. Как выяснилось, у него были крупные долги после проигрыша в казино.
© photo: Sputnik / Stringer

Полицейские вывели преступника, не сняв с него маску. Так и усадили его в полицейский автомобиль

Полицейские вывели преступника, не сняв с него маску. Так и усадили его в полицейский автомобиль - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Полицейские вывели преступника, не сняв с него маску. Так и усадили его в полицейский автомобиль

© photo: Sputnik / Stringer

Все здание и прилегающая территория были оцеплены полицией во время проведения спецоперации

Все здание и прилегающая территория были оцеплены полицией во время проведения спецоперации - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Все здание и прилегающая территория были оцеплены полицией во время проведения спецоперации

© photo: Sputnik / Stringer

Когда преступника выводили, люди, собравшиеся у здания банка, аплодировали полиции

Когда преступника выводили, люди, собравшиеся у здания банка, аплодировали полиции - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Когда преступника выводили, люди, собравшиеся у здания банка, аплодировали полиции

© photo: Sputnik / Stringer

После задержания преступника удалось получить снимки внутренних помещений банка

После задержания преступника удалось получить снимки внутренних помещений банка - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

После задержания преступника удалось получить снимки внутренних помещений банка

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, напавший установил устройства со взрывчаткой, которые грозил подорвать в случае начала штурма

Действительно, напавший установил устройства со взрывчаткой, которые грозил подорвать в случае начала штурма - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, напавший установил устройства со взрывчаткой, которые грозил подорвать в случае начала штурма

© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядело одно из устройств со взрывчаткой, которые преступник установил в здании

Вот так выглядело одно из устройств со взрывчаткой, которые преступник установил в здании - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядело одно из устройств со взрывчаткой, которые преступник установил в здании

© photo: Sputnik / Stringer

После задержания на месте преступления остались вещи нападавшего, они будут приобщены к делу как улики

После задержания на месте преступления остались вещи нападавшего, они будут приобщены к делу как улики - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

После задержания на месте преступления остались вещи нападавшего, они будут приобщены к делу как улики

© photo: Sputnik / Stringer

Например, вот этот нож, которым преступник угрожал заложникам

Например, вот этот нож, которым преступник угрожал заложникам - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Например, вот этот нож, которым преступник угрожал заложникам

© photo: Sputnik / Stringer

Филиалы "Банка Грузии" в разных городах страны уже не первый раз становятся целью грабителей. Почему именно "Банк Грузии" вызывает такой интерес преступников?

Филиалы &quot;Банка Грузии&quot; в разных городах страны уже не первый раз становятся целью грабителей. Почему именно &quot;Банк Грузии&quot; вызывает такой интерес преступников? - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Филиалы "Банка Грузии" в разных городах страны уже не первый раз становятся целью грабителей. Почему именно "Банк Грузии" вызывает такой интерес преступников?

© photo: Sputnik / Stringer

В то же время полиция провела еще одну успешную спецоперацию. Многие думали, что штурм будет ночью, но уже вечером во вторник напавший был арестован, а все заложники освобождены

В то же время полиция провела еще одну успешную спецоперацию. Многие думали, что штурм будет ночью, но уже вечером во вторник напавший был арестован, а все заложники освобождены - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

В то же время полиция провела еще одну успешную спецоперацию. Многие думали, что штурм будет ночью, но уже вечером во вторник напавший был арестован, а все заложники освобождены

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