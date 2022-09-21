https://sputnik-georgia.ru/20220921/kak-vyglyadel-bank-gruzii-v-kutaisi-posle-vooruzhennogo-napadeniya---foto-270629933.html

Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото

Как выглядел "Банк Грузии" в Кутаиси после вооруженного нападения – фото

Операция по освобождению заложников в городе Кутаиси завершилась благополучно, напавший на филиал "Банка Грузии" был арестован. Смотрите в фотоленте "Sputnik... 21.09.2022, Sputnik Грузия

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Совершивший нападение на "Банк Грузии" преступник удерживал 14 человек, угрожая взорвать здание. Все захваченные им люди были освобождены. Напавший 37-летний мужчина арестован. Как выяснилось, у него были крупные долги после проигрыша в казино.

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, происшествия, кутаиси, преступность в грузии, фото