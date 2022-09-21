https://sputnik-georgia.ru/20220921/kaladze-izvinilsya-za-probki-v-tbilisi-270642953.html

Каладзе извинился за пробки в Тбилиси

Каладзе извинился за пробки в Тбилиси

С начала учебы передвижение автомобилей в столице затруднено – в Тбилиси огромные пробки 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Пробки и проблемы с передвижением транспортных средств в Тбилиси в последнее время связаны с масштабными инфраструктурными работами в двух районах столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.С начала учебного года передвижение автомобилей в столице затруднено – в Тбилиси огромные пробки. Кроме того, большие скопления людей и у станций метро, из-за чего для местных жителей трудно добираться до мест назначения.По словам Каладзе, проведение капитального ремонта и обновления подземных коммуникаций крайне важно, чтобы из-за разных повреждений не пришлось постоянно перерывать дороги.Градоначальник извинился перед тбилисцами за создавшиеся пробки и дискомфорт и поблагодарил жителей ремонтируемых проспектов за то, что они провели все лето в условиях строительной пыли и шума, но отнеслись ко всему с пониманием."Днем и ночью шла непрерывная работа. Стояли пыль и шум, что было серьезным неудобством для этих людей, но они все это понимали, потому что знают, что все это делается для нашего города, для нас, наших детей и будущих поколений", - отметил он.Подробнее о пробках в ТбилисиКак заявил мэр Каха Каладзе, проблема передвижения в столице вызвана дорожной инфраструктурой, которая не может пропустить определенное количество автобусов и автомобилей. И, по его словам, увеличение числа общественного транспорта, как считает часть населения, не решит проблемы. Мэр пояснил, что в Тбилиси около 20 проблемных маршрутов, где из-за ограниченной пропускной способности дорог невозможно выполнить примерно 30% запланированных оборотов. Это означает, что в пиковый период население обслуживается вдвое меньшим количеством общественного транспорта, что, с одной стороны, увеличивает время ожидания, а с другой стороны, - переполняет общественный транспорт. "Причиной такой задержки являются несколько развязок, в том числе развязка Маршала Геловани, где расчеты показали, что при снижении потока на 15% в часы пик, указанная развязка позволит проехать транспортным средствам с допустимой скоростью", - сказал градоначальник.Каладзе считает, что частично решить проблему удастся, если жители будут чаще отдавать предпочтение общественному транспорту, нежели личным автомобилям. При этом, по его словам, в столице ведется ежедневный мониторинг, что помогает справляться с перебоями передвижения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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