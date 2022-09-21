https://sputnik-georgia.ru/20220921/kaladze-poblagodaril-pravookhraniteley-za-spetsoperatsiyu-v-banke-gruzii-270642326.html
Каладзе поблагодарил сотрудников МВД за спецоперацию в "Банке Грузии"
Каладзе поблагодарил сотрудников МВД за спецоперацию в "Банке Грузии"
Благодаря профессионально проведенной спецоперации все заложники вернулись к своим семьям, заявил мэр Тбилиси 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T13:28+0400
2022-09-21T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. На профессионализме каждого сотрудника МВД, участвующего в спецоперации по освобождению заложников из "Банка Грузии" в городе Кутаиси, стоит безопасность страны, защита порядка и спокойствие граждан, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Накануне в Кутаиси произошло громкое нападение на один из филиалов "Банка Грузии". Грабитель взяв в заложники 14 человек и, угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. Спецоперация МВД длилась около 9 часов – в итоге злоумышленник был задержан, а заложники освобождены. По его словам, благодаря профессионально проведенной спецоперации все заложники вернулись к своим семьям, а обвиняемый задержан."Хочу поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого правоохранителя, участвующего в спецоперации", – отметил Каладзе.Как отметили в МВД, освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег – под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов.Обвиняемым оказался некий Григол Нарсия. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников. Кроме того, злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир через соцсети. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.Изначально мужчина требовал 2 миллиона долларов, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. В ближайшее время задержанному официально будет предъявлено обвинение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, вахтанг гомелаури, тбилиси, кутаиси, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси, преступность в грузии, общество
грузия, новости, каха каладзе, вахтанг гомелаури, тбилиси, кутаиси, "банк грузии", ограбление, ограбление "банка грузии" в кутаиси, преступность в грузии, общество
Каладзе поблагодарил сотрудников МВД за спецоперацию в "Банке Грузии"
13:28 21.09.2022 (обновлено: 14:27 21.09.2022)
Благодаря профессионально проведенной спецоперации все заложники вернулись к своим семьям, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. На профессионализме каждого сотрудника МВД, участвующего в спецоперации по освобождению заложников из "Банка Грузии" в городе Кутаиси, стоит безопасность страны, защита порядка и спокойствие граждан, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Накануне в Кутаиси произошло громкое нападение на один из филиалов "Банка Грузии". Грабитель взяв в заложники 14 человек и, угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. Спецоперация МВД длилась около 9 часов – в итоге злоумышленник был задержан, а заложники освобождены.
"Вчера вся Грузии напряженно следила за событиями в Кутаиси. Это был очень сложный день, который, к счастью, хорошо завершился. Наши правоохранители внесли большой вклад в успешное проведение спецоперации", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По его словам, благодаря профессионально проведенной спецоперации все заложники вернулись к своим семьям, а обвиняемый задержан.
"Хочу поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого правоохранителя, участвующего в спецоперации", – отметил Каладзе.
Как отметили в МВД, освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег – под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов.
Обвиняемым оказался некий Григол Нарсия. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников.
Кроме того, злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир через соцсети. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.
Изначально мужчина требовал 2 миллиона долларов, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.
Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. В ближайшее время задержанному официально будет предъявлено обвинение.