https://sputnik-georgia.ru/20220921/kogda-i-v-kakom-sluchae-gruzinskaya-mechta-gotova-snizit-barer-na-vyborakh-270636806.html

Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах

Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах

Кобахидзе отметил, что 5-процентный барьер является абсолютно легитимным и внедрен в более чем половине стран ЕС 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова рассмотреть вопрос избирательного барьера после того, как "радикальная оппозиция" начнет предпринимать шаги к деполяризации, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе в эфире "Первого канала".Представители властей причисляют к радикальной оппозиции членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а также несколько политических сил, которые сотрудничают с ними. Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на членств в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации. ЕНД, "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО отказались от работы над условиями ЕС по плану властей и создали свой альтернативный формат.При этом Кобахидзе отметил, что 5-процентный барьер является абсолютно легитимным и внедрен в более чем половине стран Евросоюза. Соответственно, в этом плане нет никакой проблемы, отметил он."Если мы увидим, что часть радикальной оппозиции предпринимает шаги к деполяризации, то в этом случае мы, безусловно, будем серьезно думать о понижении барьера", – сказал Кобахидзе.Он также отметил, что в этом году этого не произойдет, так как уровень поляризации в стране очень высок."В этом году мы не будем рассматривать вопрос избирательного барьера. Мы можем вернутся к вопросу в будущем году, а может и в 2024-м", – добавил он.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.Таким образом "Грузинская мечта" выразила готовность дать фору своему главному конкуренту – "Нацдвижению", за существенную выгоду для страны.Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, георгий гахария, грузинская мечта, тбилиси