https://sputnik-georgia.ru/20220921/kriminalnaya-situatsiya-v-gruzii-top-5-prestupleniy-270524370.html

Криминальная ситуация в Грузии: ТОП-5 преступлений

Криминальная ситуация в Грузии: ТОП-5 преступлений

За семь месяцев этого года в стране было зафиксировано около 33,1 тысячи преступлений 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T07:01+0400

2022-09-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 1 августа 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за семь месяцев в стране было зафиксировано около 33,1 тысячи преступлений, из них раскрыто 56,5%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.В июле в стране было зафиксировано 5,1 тысячи преступлений, из которых уже раскрыто 45%.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период 1 января по 1 августа 2022 года было зарегистрировано около 10,1 тысячи фактов, из которых раскрыто 53%.На второе место за семь месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 2,9 тысячи таких преступлений, из которых раскрыт 91%.На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 2,3 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 82,6%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за семь месяцев в стране было зарегистрировано 44 убийства, из которых 17 – с особой жестокостью, 219 случаев нанесения вреда здоровью, 96 случаев изнасилования и 6 случаев торговли людьми.Скольких наказали?В январе-июле 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 13 837 человек, из которых 882 отбывали условный срок.При этом 4 460 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 августа 2022 года от различных преступлений признали 10 545 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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