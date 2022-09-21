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Курс лари на среду– 2,8462 GEL/$
Курс лари на среду– 2,8462 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0050 лари по отношению к доллару 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:15+0400
2022-09-21T10:15+0400
2022-09-21T12:53+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 сентября в размере 2,8462 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0050 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду– 2,8462 GEL/$
10:15 21.09.2022 (обновлено: 12:53 21.09.2022)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0050 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 сентября в размере 2,8462 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0050 лари по отношению к доллару.