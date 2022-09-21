https://sputnik-georgia.ru/20220921/mer-tbilisi-anonsiroval-remont-esche-dvukh-prospektov-stolitsy-270648505.html

Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы

Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы

Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T16:37+0400

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грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ремонт проспекта Церетели начнется в Тбилиси после завершения масштабных ремонтных работ на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии. В 2019 году муниципалитет уже осуществил масштабный ремонт проспекта Чавчавадзе в центральном районе Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года.Масштабный проект ремонта на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули предусматривает полное обновление подземных коммуникаций - систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.Оба проекта финансируются из городского бюджета. Меликишвили – на сумму 6,4 миллиона лари, а Кетеван Цамебули – 6 миллионов лари.Каладзе прокомментировал и пробки, усилившиеся в столице после начала учебного года, так как ограничения на дорогах в связи с инфраструктурными работами создают большой дискомфорт горожанам."У нас нет времени ждать, и мы не можем позволить себе роскошь ремонтировать только одну улицу и проспект в течение года. Конечно, транспортного коллапса быть не должно, но реализация этих проектов принципиально важна", — отметил Каладзе.Мэр извинился перед тбилисцами за создавшиеся неудобства и поблагодарил за понимание, так как, в конечном счете, все это делается для комфортного передвижения жителей, сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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