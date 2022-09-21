https://sputnik-georgia.ru/20220921/mer-tbilisi-anonsiroval-remont-esche-dvukh-prospektov-stolitsy-270648505.html
Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы
Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы
Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T16:37+0400
2022-09-21T16:37+0400
2022-09-21T16:37+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249816044_0:41:3499:2009_1920x0_80_0_0_7c8f56f435494bb165015007a9faa9db.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ремонт проспекта Церетели начнется в Тбилиси после завершения масштабных ремонтных работ на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии. В 2019 году муниципалитет уже осуществил масштабный ремонт проспекта Чавчавадзе в центральном районе Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года.Масштабный проект ремонта на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули предусматривает полное обновление подземных коммуникаций - систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.Оба проекта финансируются из городского бюджета. Меликишвили – на сумму 6,4 миллиона лари, а Кетеван Цамебули – 6 миллионов лари.Каладзе прокомментировал и пробки, усилившиеся в столице после начала учебного года, так как ограничения на дорогах в связи с инфраструктурными работами создают большой дискомфорт горожанам."У нас нет времени ждать, и мы не можем позволить себе роскошь ремонтировать только одну улицу и проспект в течение года. Конечно, транспортного коллапса быть не должно, но реализация этих проектов принципиально важна", — отметил Каладзе.Мэр извинился перед тбилисцами за создавшиеся неудобства и поблагодарил за понимание, так как, в конечном счете, все это делается для комфортного передвижения жителей, сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249816044_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_35f67371e5e8feef67ac3db1751bc3de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы
Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ремонт проспекта Церетели начнется в Тбилиси после завершения масштабных ремонтных работ на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии. В 2019 году муниципалитет уже осуществил масштабный ремонт проспекта Чавчавадзе в центральном районе Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года.
"Когда мы завершим эти работы, начнем ремонт проспекта Церетели. В будущем году начинаем обновление и ремонт проспекта Важа-Пшавела. Без этого невозможно обустройство города", - сказал Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Масштабный проект ремонта на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули предусматривает полное обновление подземных коммуникаций - систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.
Оба проекта финансируются из городского бюджета. Меликишвили – на сумму 6,4 миллиона лари, а Кетеван Цамебули – 6 миллионов лари.
Каладзе прокомментировал и пробки, усилившиеся в столице после начала учебного года, так как ограничения на дорогах в связи с инфраструктурными работами создают большой дискомфорт горожанам.
"У нас нет времени ждать, и мы не можем позволить себе роскошь ремонтировать только одну улицу и проспект в течение года. Конечно, транспортного коллапса быть не должно, но реализация этих проектов принципиально важна", — отметил Каладзе.
Мэр извинился перед тбилисцами за создавшиеся неудобства и поблагодарил за понимание, так как, в конечном счете, все это делается для комфортного передвижения жителей, сказал он.