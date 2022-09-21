https://sputnik-georgia.ru/20220921/meriya-tbilisi-predstavit-plan-deystviy-kasatelno-bezdomnykh-zhivotnykh-270657802.html
Мэрия Тбилиси представит план действий касательно бездомных животных
Мэрия Тбилиси представит план действий касательно бездомных животных
Мэрия готова выделить деньги на решение проблемы цивилизованно 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T20:09+0400
2022-09-21T20:09+0400
2022-09-21T20:11+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Решать проблему, связанную с бездомными животными, нужно комплексно - вскоре будет представлен план действий, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.По его словам, вопрос бродячих животных беспокоит многих людей.Для решения проблемы в мэрии была создана специальная рабочая группа и прошли встречи с представителями неправительственных организаций. Благодаря совместным усилиям будет создан конкретный план действий."Конкретный проект не удастся осуществить, если не будут поддержаны законодательные изменения в связи с тем же размножением животных, приведением в порядок существующего положения, осуществлением проектов приютов для животных. Нужно провести комплексные работы", - подчеркнул Каладзе.Мэр Тбилиси выразил готовность с будущего года выделить деньги на проект для того, чтобы со временем решить проблему, связанную с бездомными животными, цивилизованно, как это происходит в развитых, европейских странах.
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси представит план действий касательно бездомных животных
20:09 21.09.2022 (обновлено: 20:11 21.09.2022)
Мэрия готова выделить деньги на решение проблемы цивилизованно
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Решать проблему, связанную с бездомными животными, нужно комплексно - вскоре будет представлен план действий, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
"Мэрия столицы была инициатором ужесточения закона. Мы были инициаторами, представили законопроект, и парламент поддержал его. Закон касается того, что грубое обращение с животными, избиение, нанесение повреждений, убийство является уголовным преступлением", - заявил Каладзе.
По его словам, вопрос бродячих животных беспокоит многих людей.
Для решения проблемы в мэрии была создана специальная рабочая группа и прошли встречи с представителями неправительственных организаций. Благодаря совместным усилиям будет создан конкретный план действий.
"Конкретный проект не удастся осуществить, если не будут поддержаны законодательные изменения в связи с тем же размножением животных, приведением в порядок существующего положения, осуществлением проектов приютов для животных. Нужно провести комплексные работы", - подчеркнул Каладзе.
Мэр Тбилиси выразил готовность с будущего года выделить деньги на проект для того, чтобы со временем решить проблему, связанную с бездомными животными, цивилизованно, как это происходит в развитых, европейских странах.