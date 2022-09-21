https://sputnik-georgia.ru/20220921/meriya-tbilisi-predstavit-plan-deystviy-kasatelno-bezdomnykh-zhivotnykh-270657802.html

Мэрия Тбилиси представит план действий касательно бездомных животных

Мэрия Тбилиси представит план действий касательно бездомных животных

Мэрия готова выделить деньги на решение проблемы цивилизованно 21.09.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Решать проблему, связанную с бездомными животными, нужно комплексно - вскоре будет представлен план действий, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.По его словам, вопрос бродячих животных беспокоит многих людей.Для решения проблемы в мэрии была создана специальная рабочая группа и прошли встречи с представителями неправительственных организаций. Благодаря совместным усилиям будет создан конкретный план действий."Конкретный проект не удастся осуществить, если не будут поддержаны законодательные изменения в связи с тем же размножением животных, приведением в порядок существующего положения, осуществлением проектов приютов для животных. Нужно провести комплексные работы", - подчеркнул Каладзе.Мэр Тбилиси выразил готовность с будущего года выделить деньги на проект для того, чтобы со временем решить проблему, связанную с бездомными животными, цивилизованно, как это происходит в развитых, европейских странах.

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