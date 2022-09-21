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Нападение на филиал "Банка Грузии": обвиняемого будут защищать пять адвокатов
Нападение на филиал "Банка Грузии": обвиняемого будут защищать пять адвокатов
Одна из целей адвокатов - переквалифицировать дело на ограбление 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T16:01+0400
2022-09-21T16:01+0400
2022-09-21T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Задержанного по делу о нападении на филиал "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григола Нарсия будут защищать пять адвокатов, заявила один из членов адвокатской группы Цици Бабунашвили.Григол Нарсия был задержан 20 сентября во время операции по освобождению заложников из банка, продлившейся около 9 часов. По версии МВД, он взял в заложники 14 человек и, угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации заложники были освобождены, никто не пострадал.При этом она отметила, что одна из целей адвокатов - переквалифицировать дело на ограбление.Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.Что касается деталей спецоперации, то освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег - под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов.В течение всего дня злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир через соцсети. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.Изначально мужчина требовал денег, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кутаиси, "банк грузии", ограбление, преступность в грузии
Нападение на филиал "Банка Грузии": обвиняемого будут защищать пять адвокатов
16:01 21.09.2022 (обновлено: 16:49 21.09.2022)
Одна из целей адвокатов - переквалифицировать дело на ограбление
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Задержанного по делу о нападении на филиал "Банка Грузии" в городе Кутаиси Григола Нарсия будут защищать пять адвокатов, заявила один из членов адвокатской группы Цици Бабунашвили.
Григол Нарсия был задержан 20 сентября во время операции по освобождению заложников из банка, продлившейся около 9 часов. По версии МВД, он взял в заложники 14 человек и, угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации заложники были освобождены, никто не пострадал.
"Наша команда защищает интересы Григола Нарсия. Мы затребуем материалы дела и разработаем стратегию защиты. В первую очередь, надо установить психическое состояние этого человека. По этому поводу скорее всего будет назначена экспертиза", - сказала Бабунашвили.
При этом она отметила, что одна из целей адвокатов - переквалифицировать дело на ограбление.
Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.
Что касается деталей спецоперации, то освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег - под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов.
В течение всего дня злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир через соцсети. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.
Изначально мужчина требовал денег, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.