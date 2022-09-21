https://sputnik-georgia.ru/20220921/nepoladki-v-tbilisskom-metro-chto-proizoshlo-na-stantsii-tsereteli--270638147.html

Неполадки в тбилисском метро: что произошло на станции "Церетели"?

Неполадки в тбилисском метро: что произошло на станции "Церетели"?

В транспортной компании назвали причину закрытия станции 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T13:07+0400

2022-09-21T13:07+0400

2022-09-21T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Станция тбилисского метро "Церетели" в среду утром была закрыто в течение 40 минут из-за повреждения эскалатора, сообщает пресс-служба "Тбилисской транспортной компании".Специалисты уже починили эскалатор, и на данный момент станция может принимать пассажиров.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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