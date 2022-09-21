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Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу
Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T18:59+0400
2022-09-21T18:59+0400
2022-09-21T18:59+0400
каха каладзе
царица кетеван
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси завершается, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, на данный момент на разных участках территории идет укладка асфальта. На следующем этапе планируется обновление коммуникационных колодцев.Ожидается, что на площади Авлабари также появятся островки безопасности. По информации Каладзе, на данный момент проходят работы по облицовке территории, прилегающей к станции метро "Авлабари", естественными каменными плитами.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми. Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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каха каладзе, царица кетеван, новости, грузия, тбилиси
каха каладзе, царица кетеван, новости, грузия, тбилиси
Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси завершается, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, на данный момент на разных участках территории идет укладка асфальта. На следующем этапе планируется обновление коммуникационных колодцев.
"Площадь Авлабари будет полностью видоизменена и станет одним из важных узлов для общественного транспорта. В рамках проекта мы убрали с площади Авлабари фонтан и использовали это пространство для общественного транспорта", - заявил Каладзе.
Ожидается, что на площади Авлабари также появятся островки безопасности. По информации Каладзе, на данный момент проходят работы по облицовке территории, прилегающей к станции метро "Авлабари", естественными каменными плитами.
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми.
Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.