https://sputnik-georgia.ru/20220921/obnovlenie-prospekta-tsaritsy-ketevan-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-270647239.html

Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу

Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу

О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T18:59+0400

2022-09-21T18:59+0400

2022-09-21T18:59+0400

каха каладзе

царица кетеван

новости

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263842778_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_e1845c91eed0d032ca21ff08e9e158cc.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе Тбилиси завершается, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, на данный момент на разных участках территории идет укладка асфальта. На следующем этапе планируется обновление коммуникационных колодцев.Ожидается, что на площади Авлабари также появятся островки безопасности. По информации Каладзе, на данный момент проходят работы по облицовке территории, прилегающей к станции метро "Авлабари", естественными каменными плитами.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми. Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, царица кетеван, новости, грузия, тбилиси