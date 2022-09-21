https://sputnik-georgia.ru/20220921/osennee-ravnodenstvie-2022-narodnye-traditsii-i-obychai-prazdnika-270647961.html

Осеннее равноденствие 2022: народные традиции и обычаи праздника

Осеннее равноденствие 2022: народные традиции и обычаи праздника

Осеннее равноденствие наступит в 2022 году 23 сентября, в 05:03 по тбилисскому времени – это ежегодное астрономическое явление, при котором день приравнивается... 21.09.2022, Sputnik Грузия

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справки

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С осеннего равноденствия в северном полушарии наступает астрономическая осень – световой день начинает сокращаться, а ночи становятся все длиннее.Как праздновали осеннее равноденствие – о народных традициях и обычаях праздника, читайте в Sputnik Грузия.Осеннее равноденствиеОсеннее равноденствие — это один из четырех священных праздников, которые почитали с древнейших времен.В старину осеннему равноденствию придавали мистическое значение – считали, что в праздник особенно сильна связь между живыми и мертвыми, поэтому обязательно поминали умерших, а также убирали и украшали их могилки.Для людей, живших по природному календарю, в осеннее равноденствие начинался новый год, поэтому праздник отмечали пышно и благодарили богов за полученный урожай и достаток.По традиции, славяне праздновали Новолетие также в сентябре – в праздник, после сбора урожая, по обычаю, устраивали народные гуляния, смотрины и свадьбы.Традиции и обычаи праздникаСлавяне отмечали в сентябре несколько праздников. В начале осени, по обычаю, праздновали Осенины (отдание Овсеня). По славянской мифологии, Овсень - божество, отвечающее за смену времен года. Славяне в праздник благодарили духов и природу за все полученные дары, в том числе и урожай.В день осеннего равноденствия у славян наступал седьмой месяц года - Вересень (Таусень, Радогощь), который посвящали богу трех миров или "трех сторон бытия" – Велесу.Праздник, по обычаю, отмечали 14 дней — неделю до дня осеннего равноденствия и неделю - после.К празднику, по традиции, готовили пирожки с разной начинкой, предсказывающие каким будет предстоящий год - по древнеславянскому обычаю, с капустой приносили богатство, с мясом - помогали в карьере, а с брусникой – способствовали успеху в личной жизни.Запивали изыски, по традиции, сурьей (слабоалкогольный шипучий напиток) и медовым напитком, настоянным на свежесобранном хмеле.На Руси, по древней традиции, после осеннего равноденствия провожали богиню Живу в небесное царство – Сваргу, которое на зимний период закрывалось. А открытие небесного царства праздновали на весеннее равноденствие - 21 марта, которое совпадало с последним днем Масленицы.После принятия христианства древнеславянский праздник заменили на Рождество Пресвятой Богородицы – православные отмечают торжество 21 сентября.На Руси, чтобы привлечь счастье, удачу и богатство в наступающем году, по традиции, выполняли различные ритуалы и обряды. Некоторые из них сохранились по сей день.В старину верили, что вода в осеннее равноденствие обладала особой силой. Поэтому, девушки, по обычаю, вечером проводили ритуал умывания, а старики и дети купались, чтобы быть здоровыми.Неблагоприятный период в жизни помогал завершить обычай сжигать старые вещи после генеральной уборки в доме.Славяне считали, что на осеннее равноденствие особенно сильна любовная энергия, поэтому, по традиции, в этот период играли свадьбы и пытались наладить отношения со второй половинкой.Материал подготовлен на основе открытых источников

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