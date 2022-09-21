https://sputnik-georgia.ru/20220921/premiya-luchshiy-goda-rasshirilas-pisateley-zhdut-11-nominatsiy-i-solidnyy-priz-270634669.html

Премия "Лучший года" расширилась: писателей ждут 11 номинаций и солидный приз

Премия "Лучший года" расширилась: писателей ждут 11 номинаций и солидный приз

Победители будут награждены денежным призом в размере пяти тысяч лари 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T12:07+0400

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тея цулукиани

мераб бердзенишвили

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грузия

культура

тбилиси

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский Минкульт расширил литературную премию "Лучший года" до 11 номинаций и переименовал в "Музу", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.В связи с успехом и растущим интересом к конкурсу "Лучший года", учрежденного в 2021 году, отныне он будет проходить в обновленном формате, отметили в министерстве культуры, спорта и молодежи. Имя "Муза" конкурс получил от одноименной скульптуры известного грузинского художника Мераба Бердзенишвили.Конкурс будет объявляться ежегодно в сентябре, а его целью по-прежнему будет содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение деятельности авторов, продвижение и выявление новых талантливых писателей.Так, вместо четырех номинаций, установленных в рамках премии "Лучший года", в этом году победители конкурса "Муза" будут выявлены в 11 номинациях:В каждой номинации конкурса допускается только одна конкурсная заявка. В случае победы одного и того же человека в разных номинациях, награда будет вручена в каждой категории. Конкурсная комиссия определит победителей конкурса и представит их на утверждение министру. Победители будут награждены денежным призом в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).Конкурсные заявки принимаются на грузинском языке с 19 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года в материальной форме в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии или в электронном виде по следующему адресу: info@culture.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тея цулукиани, мераб бердзенишвили, новости, грузия, культура, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии