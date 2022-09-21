https://sputnik-georgia.ru/20220921/premiya-luchshiy-goda-rasshirilas-pisateley-zhdut-11-nominatsiy-i-solidnyy-priz-270634669.html
Премия "Лучший года" расширилась: писателей ждут 11 номинаций и солидный приз
Премия "Лучший года" расширилась: писателей ждут 11 номинаций и солидный приз
Победители будут награждены денежным призом в размере пяти тысяч лари 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T12:07+0400
2022-09-21T12:07+0400
2022-09-21T12:15+0400
тея цулукиани
мераб бердзенишвили
новости
грузия
культура
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/15/270634352_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6e499cd8fe56664e832f3b5bc278bb51.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский Минкульт расширил литературную премию "Лучший года" до 11 номинаций и переименовал в "Музу", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.В связи с успехом и растущим интересом к конкурсу "Лучший года", учрежденного в 2021 году, отныне он будет проходить в обновленном формате, отметили в министерстве культуры, спорта и молодежи. Имя "Муза" конкурс получил от одноименной скульптуры известного грузинского художника Мераба Бердзенишвили.Конкурс будет объявляться ежегодно в сентябре, а его целью по-прежнему будет содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение деятельности авторов, продвижение и выявление новых талантливых писателей.Так, вместо четырех номинаций, установленных в рамках премии "Лучший года", в этом году победители конкурса "Муза" будут выявлены в 11 номинациях:В каждой номинации конкурса допускается только одна конкурсная заявка. В случае победы одного и того же человека в разных номинациях, награда будет вручена в каждой категории. Конкурсная комиссия определит победителей конкурса и представит их на утверждение министру. Победители будут награждены денежным призом в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).Конкурсные заявки принимаются на грузинском языке с 19 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года в материальной форме в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии или в электронном виде по следующему адресу: info@culture.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/15/270634352_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_b0f09ef7c7535109efb54263e07425cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тея цулукиани, мераб бердзенишвили, новости, грузия, культура, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
тея цулукиани, мераб бердзенишвили, новости, грузия, культура, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Премия "Лучший года" расширилась: писателей ждут 11 номинаций и солидный приз
12:07 21.09.2022 (обновлено: 12:15 21.09.2022)
Победители будут награждены денежным призом в размере пяти тысяч лари
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский Минкульт расширил литературную премию "Лучший года" до 11 номинаций и переименовал в "Музу", заявила глава ведомства Тея Цулукиани.
В связи с успехом и растущим интересом к конкурсу "Лучший года", учрежденного в 2021 году, отныне он будет проходить в обновленном формате, отметили в министерстве культуры, спорта и молодежи.
Имя "Муза" конкурс получил от одноименной скульптуры известного грузинского художника Мераба Бердзенишвили.
Конкурс будет объявляться ежегодно в сентябре, а его целью по-прежнему будет содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение деятельности авторов, продвижение и выявление новых талантливых писателей.
Так, вместо четырех номинаций, установленных в рамках премии "Лучший года", в этом году победители конкурса "Муза" будут выявлены в 11 номинациях:
2.
Лучший прозаический сборник
3.
Лучший поэтический сборник
4.
Лучшая документальная проза/эссе года
5.
Лучший дебют года (открытие)
7.
Лучшая критика/рецензия
10.
Лучший инновационный литературный проект года
11.
За внесенный вклад в развитие грузинской литературы.
В каждой номинации конкурса допускается только одна конкурсная заявка. В случае победы одного и того же человека в разных номинациях, награда будет вручена в каждой категории.
Конкурсная комиссия определит победителей конкурса и представит их на утверждение министру. Победители будут награждены денежным призом в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).
Конкурсные заявки принимаются на грузинском языке с 19 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года в материальной форме в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии или в электронном виде по следующему адресу: info@culture.gov.ge.